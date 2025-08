Si los mosquitos siempre van a por ti, no es casualidad: estos seis hábitos que aumentan el riesgo de que te piquen sin darte cuenta

Con el verano, el buen tiempo y la larga duración de los días, ganan protagonismo los planes al aire libre. Eso es sinónimo de diversión y de bienestar, pero hay que decir que no todo es perfecto. Y es que durante los meses estivales se multiplican los insectos como moscas, avispas y, sobre todo, los mosquitos, que a pesar de ser los más pequeños son para muchos los más molestos.

Sin embargo, este problema no afecta a todos por igual, ya que hay personas más propensas a recibir picaduras que otras. Y no, no es mala suerte. Tampoco es que los mosquitos se ensañen con alguien a propósito: es que algunos de los hábitos del ser humano les resultan especialmente atractivos.

Cómo alejarte de los mosquitos

El historiador Dr. Timothy C. Winegard, experto en insectos y autor del libro El mosquito: La historia de la lucha de la humanidad contra su depredador más letal, explicó en una charla con la CNN que "el 85 % de lo que te hace atractivo o menos atractivo para los mosquitos está predeterminado en tu circuito genético", pero que aún así hay ciertos consejos para evitar ser su blanco favorito.

La primera de las claves para repeler a los mosquitos es entender que se guían por visión térmica. Es decir, siguen el calor. De ahí que el primero de los consejos de Winegard sea alejarse del alcohol, ya que eleva tu temperatura corporal y "te convierte en una firma de calor identificable para tu futuro verdugo".

En esta misma línea, el entomólogo recomienda mantenerse fresco. Aquí entra en juego la copa, ya que los colores oscuros generan más calor, pero también la actividad física: "Si estás haciendo ejercicio o respirando con fuerza, lo notarán y se sentirán atraídos", señala Winegard.

El siguiente consejo está relacionado con los repelentes de insectos, que evidentemente son una buena solución...si se aplica bien. Los mosquitos son capaces de detectar cualquier parte del cuerpo que no haya sido rociada con insecticida, por lo que es importante aplicar el producto con cuidado.

También se debe tener cuidado con el agua estancada, ya que es donde los mosquitos ponen sus huevos. Otro consejo es, en palabras del experto, "estar apestoso", ya que las bacterias de la piel hacen al cuerpo humano menos atractivo para los mosquitos. Eso sí, esto no afecta a los pies, ya que la bacteria de esta zona del cuerpo "es un afrodisíaco para los mosquitos". Por último, la recomendación más evidente: verificar el tipo de sangre y tomar las precauciones necesarias.