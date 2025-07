Castilla y León confirma que el grave incendio en Cuevas del Valle (Ávila) ha sido intencionado y pide ayuda para encontrar a los responsables

El incendio declarado el lunes por la noche en la localidad abulense de Cuevas del Valle avanza todavía sin control por el monte, donde se mantiene el nivel dos de emergencia del INFOCAL. Un dispositivo de 500 personas trabajan en su extinción, aunque la situación continúa siendo "compleja" a causa de la meteorología adversa, con vientos cambiantes que dificultan las tareas y que han obligado a confinar este miércoles por la tarde a la localidad de Mombeltrán, también ubicada en el barranco de las Cinco Villas. La Junta de Castilla y León ya lo ha avanzado de forma clara: "Todos los indicios apuntan a la intencionalidad" y solicita la colaboración ciudadana para encontrar a los culpables.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación desde el puesto de mando, José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, ha insistido en que el incendio de Cuevas del Valle comenzó a las 23:10 horas de la noche del lunes, "en un lugar en el que todos los indicios apuntan a la intencionalidad".

"Este incendio está en investigación pero quiero recalcar este dato porque es muy preocupante que en lo que llevamos de año en la provincia de Ávila haya habido más de 19 incendios intencionados que están en investigación. Estamos colaborando con la Guardia Civil y la Justicia para esclarecer y buscar a los culpables", ha proseguido Arranz.

El responsable de Patrimonio Natural de la región ha señalado que la negligencia es algo criticable, pero "la intencionalidad es lo peor que podemos tener". En este sentido, ha recordado que las personas responsables de este tipo de incendios se enfrentan a condenas "muy altas", de hasta 20 años de cárcel, además de la responsabilidad civil de pagar todos los gastos económicos derivados de la extinción, más todo el daño al patrimonio natural que se está haciendo en el valle de las Cinco Villas.

Arranz ha explicado además que se está intentando "fijar un perímetro para confinar el incendio", al tiempo que ha destacado el operativo contra incendios de la Junta, que cuenta con el apoyo de medios procedentes de Castilla-La Mancha y de Madrid, así como del Gobierno central y de la UME, a los que ha agradecido su implicación.

Se trata de más de medio millar de personas las que están trabajando en el incendio con "todo su esfuerzo" ya que la situación "es muy compleja" por las pendientes abruptas de la zona, los valles cerrados y una "intensa y densa" vegetación, a lo que se suman los vientos cambiantes.

Incendio visto desde una vivienda en Mombeltrán. Foto: elEconomista.es

Objetivo: defender a las poblaciones cercanas

Por otro lado, el director técnico de Extinción, Francisco Bolaños ha explicado que el planteamiento para la extinción de este gran incendio se basa en tres puntos, como son "la defensa de las poblaciones", "acompañar al perímetro" para evitar "que crezca en superficie" y adelantarse al comportamiento del fuego a partir de las previsiones del equipo de analistas.

Bolaños ha reconocido ante los medios de comunicación que la situación en el valle es "compleja por una meteorología cambiante", con vientos predominantes del sur pero con una previsión de cambios "importantes" por la noche por lo que es "un día complejo".

Al hilo de esto, Bolaños ha indicado que todavía no se pueden dar cifras de hectáreas afectadas porque "el incendio sigue creciendo en superficie y por eso no está controlado" a lo que ha añadido que hay "varios puntos complicados", uno de ellos hacía las cumbres de Gredos y en los entornos de los pueblos. "No hay una sensación de que haya ningún sitio fácil en ningún punto del perímetro", ha remarcado.

En la tarde de este miércoles, el Ayuntamiento de Mombeltrán ha comunicado en un bando que "se va a realizar un contrafuego por necesidades técnicas en las labores de extinción de incendios", por lo que solicita el confinamiento de todos los vecinos "hasta nuevo aviso". Este confinamiento se suma al del municipio de El Arenal, que se declaró en la mañana de este miércoles ante el avance del incendio.

Situación "compleja" y un gran perímetro afectado

Posteriormente, desde el puesto de mando avanzado y en declaraciones exclusivas para TVE, Ángel Sánchez, jefe de servicio de incendios forestales de la Junta de Castilla y León ha valorado que la situación en el sur de Ávila todavía es "compleja" por lo que siguen trabajando en la extinción del incendio, que todavía no está controlado y la superficie afectada ya empieza a ser "importante", aunque sin ofrecer más detalles al respecto. "Tenemos distribuidos ya todos los medios por todo el perímetro y estamos trabajando dentro del incendio pero sobre todo, protegiendo las poblaciones y a la ciudadanía", ha insistido.

En estos momentos, ha proseguido, "estamos haciendo ataque directo al incendio, con algún tipo de contrafuego y alguna zona también de ensanche tanto con maquinaria como con gente". "Hay que tener en cuenta que han sido los cambios de dirección del viento los que al final nos han obligado a reorganizarnos para volver a empezar otra vez a atacar el incendio", ha lamentado Sánchez.

Incendio cerca de viviendas en El Arenal. Foto: EFE.

El responsable ha explicado que hay en torno a cuatro o cinco zonas calientes en las que se está trabajando: El Arenal, Mombeltrán, otro flanco en la parte norte hacia la izquierda y otro en la parte más central del incendio.

"Para esta noche se espera seguir trabajando con gente en tierra, maquinaria pesada y autobombas para intentar hacer lo mismo que hasta ahora, afianzar el perímetro, intentar eliminar el máximo posible de combustible y seguir trabajando en proteger las poblaciones", ha zanjado.

Encontrar a los culpables

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha explicado en un comunicado que los incendios intencionados son los que causan mayores daños debido a que se buscan los lugares y condiciones más favorables para dificultar su extinción, como es el caso del incendio de Cuevas del Valle-Mombeltrán.

Por ello, la Junta ha hecho un doble llamamiento a la ciudadanía para que, por un lado ayuden a encontrar a los incendiarios aportando cualquier dato que pueda servir para su identificación y, por otro, a que extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios.

"Los últimos incendios en la provincia de Ávila presentan claros indicios de intencionalidad", remarca la Junta, que puntualiza que en lo que va de 2025, se han producido 41 incendios forestales en la provincia de Ávila: seis de ellos se han producido por negligencias, mientras que los 19 restantes han sido intencionados, es decir el 46,34%.