El famoso interiorista Nate Berkus tiene la nueva tendencia de 2025 para cambiar tus viejas cortinas y persianas verticales

Durante los años 80 y 90, las persianas verticales colgaban de cualquier puerta y ventana de cristal para conseguir mayor intimidad en el interior de los hogares y, a su vez, regular la luz en las estancias. Sin embargo, este tipo de persiana ya no está de moda y, ahora, el famoso decorador de interiores estadounidense, Nate Berkus, ha dado unas pinceladas de la mejor tendencia para 2025.

"Cuando se trata de cortinas, siempre busco un pliegue invertido o un pliegue ondulado", explica el experto, indicando que, ahora, las cortinas de tela que se despliegan y se pliegan de manera horizontal.

Nate Berkus da una recomendación más: "¿Mi mejor consejo? Haz que las cortinas cuelguen lo más alto posible de la pared", explica, indicando que esta decisión hará que los techos se vean mucho más altos. "Como estas cortinas plisadas a medida que cuelgan en nuestra sala de estar de Nueva York", dice en una de sus publicaciones de Instagram, haciendo referencia a la casa que tiene junto con su pareja y también conocido interiorista, Jeremiah Brent.

Berkus, quien fundó su propia firma hace 25 años y que ganó gran fama cuando apareció en el programa de Oprah Winfrey en 2002, aconseja que se deben poner dos paneles de cortina a cada lado de la puerta o ventanal de vidrio de la sala de estar, con la barra lo más cerca posible del techo, como cuenta The Washington Post y recoge el medio especializado House Digest.

Eso sí, esta opción se tendría que tomar en cuenta solo "si tienes espacio de pared a ambos lados". "Si no, las cortinas podrían apilarse hacia un lado u otro", añade. "No me gustan las cortinas que se montan justo encima del marco de la ventana. Todas deberían venir desde la parte superior de la pared o al menos del punto más alto", cuenta.

Además, para añadir mayor dimensión a tu sala de estar y conseguir una gran calidez en la estancia, deberás colocar cortinas por capas, usando una doble barra o colgar visillos. El interiorista Berkus defiende siempre que prefiere las cortinas que tienen pliegues invertidos u ondulados.

En otra publicación de Instagram, Berkus comenta que le gustan las cortinas de lino color marfil claro, contra una pared de paneles oscuros: "Lo que se nota ya no es la oscuridad de la habitación. Se nota el contraste", concluye en su explicación sobre la nueva tendencia en cortinas.