Los elementos que nunca deben estar en España frente a la puerta principal de casa, según expertos en Feng Shui

El Feng Shui, como bien todos sabemos, es una antigua filosofía china que busca crear armonía y equilibrio en los espacios, en especial en los hogares. ¿Cómo? Pues bien, a través de la disposición de objetos y la elección de colores y materiales. Por suerte, ha resurgido, adaptándose a las necesidades modernas y extendiéndose a otros países.

Tanto es así que su popularidad se ha extendido a nivel global, influyendo directamente en la arquitectura, la vida cotidiana y el diseño de interiores. Por lo general, está basado en la creencia de que la energía vital fluye a través de los espacios y puede ser influenciado positivamente por la forma en que se organiza el entorno.

Al hilo de lo citado anteriormente, se ha viralizado un vídeo en TikTok en el que se ha revelado una serie de elementos que no deberían estar frente a nuestra puerta del hogar. O al menos según las recomendaciones de varios expertos, para así evitar males mayores a corto y largo plazo.

Se trata de tener un árbol o un poste frente a nuestra puerta principal. Aunque en algunas ocasiones puede ser realmente complicado por la localización exacta del domicilio, la realidad es que podría repercutir negativamente en nuestra persona y nuestro círculo más íntimo.

"Bloquea el flujo de energía positiva en el hogar. Estos elementos actúan como barreras que dificultan la entrada de buenas vibraciones y oportunidades", ha manifestado de manera contundente un usuario de esta red social. Lo cual ha generado un debate interesante en los comentarios.

De ahí que se recomiende evitar esta situación, colocando objetos decorativos o plantas para desviar la energía negativa y promover un flujo armonioso en el hogar. "Yo tenía dos, por suerte, tenía", "Desde que me mudé, todo mal" o "Mejor rodearse de naturaleza, así mis vecinos no me ven", han sido algunas de las reacciones que se han podido leer.