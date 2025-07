Cómo limpiar la pantalla de la televisión y que luzca como nueva con un solo ingrediente

La televisión es, probablemente, uno de los rincones del hogar que más se ensucia. Cuando no es por una gran mancha que aparece de la nada, es por el polvo que se acumula con el paso de los días o una simple mano que han puesto los pequeños de la casa encima. La cosa es que siempre, o casi siempre, está sucia.

En profundidad

Por suerte, existe un remedio casero que seguro que todos tenemos en la actualidad en nuestro domicilio y que servirá para dejar la pantalla como nueva. Lo mejor es que es tiene una gran efectividad, se lleva a cabo en pocos minutos y no daña en absoluto este aparato.

Se necesita una taza de agua destilada (para evitar residuos de minerales), una cucharada de vinagre blanco (opcional, eso sí, para potenciar la limpieza) y un paño de microfibra limpio y seco. Con ello, casi seguro que se creará una mezcla que será tendencia este verano.

Paso a paso

En primer lugar, debemos asegurarnos de apagar y desconectar el televisor. En segundo lugar, hay que mezclar agua destilada con una cucharada de vinagre blanco en una botella con atomizador. Esta solución es suave, pero eficaz para eliminar las manchas y las huellas de la pantalla.

En tercer lugar, no podemos usar toallas de papel ni trapos puesto que pueden rayar la pantalla. Lo ideal es un paño de microfibra limpio y seco, que no deje pelusas ni marcas en la superficie. En cuarto lugar, hay que echar un poco de la mezcla sobre el paño, no directamente sobre la pantalla.

Claro está, teniendo especial cuidado con mojar el paño en exceso para que el líquido no se filtre por los bordes del exterior. En quinto lugar, tenemos que limpiar la pantalla con movimientos suaves y circulares, sin presionar fuerte porque podría dañar la pantalla.

Es decir, hay que comenzar desde el centro, para continuar con los bordes, prestando atención a las zonas más sucias. Por último, es recomendable usar otro paño de microfibra seco para eliminar cualquier resto de humedad y darle un acabado brillante.