El streaming se convierte por primera vez en la forma más común de ver la televisión en EEUU

Si la banda británica The Buggles se reuniese para hacer una nueva gira mundial, su célebre hit "Video killed the radio star" puede ser rebautizado con un nuevo enfoque: "Streaming killed the video star". Por primera vez en la historia, esta forma de ver televisión, que ha sustituido la programación tradicional por un menú a la carta gracias a Intenet, ya tiene más espectadores que la televisión por cable y por broadcasting (de banda ancha). El auge de las plataformas como Netflix y Youtube en los últimos años es la responsble.

La firma de audiencias Nielsen lo ha anunciado este martes: en mayo, por primera vez, el streaming ha tenido más usuarios que las formas tradicionales de consumir televisión. El informe mensual The Gauge que prepara la compañía confirma cómo el straming ha representado el 44,8% de los usuarios totales durante el mes, frente al 44,2% de las formas tradicionales de consumo.

La compañía empezó en 2021 a segmentar las audiencias de los distintos tipos de consumo de televisión, y en los cuatro años que han transcurrido desde entonces, el ascenso del streaming ha sido meteórico. "Si se compara el consumo en mayo de 2021 y el de mayo de 2025, es claro que el streaming ha sido el formato dominante, con un aumento del 71% en este periodo", explica Nielsen.

En el frente del streaming de pago, Netflix ha sido el claro ganador, con un incremento constante, en los cuatro años transcurridos, de usuarios, del 27% neto en este periodo. Además, la firma ha conseguido el récord de usuarios en streaming en la historia, en el día de Navidad de 2024 gracias a los dos partidos de NFL que emitió la plataforma.

Por otro lado Youtube es el líder indiscutible si se incluye el streaming gratuito: "Representa el 12,5% de toda la televisión que se ha visto en EEUU en mayo, y es el cuarto aumento consecutivo en este sentido". El incremento de cuota desde 2021 de Youtube ha sido del 120%.

En resumen, la televisión por cable ha mantenido 24,1% de cuota, mientras el broadcast ha alcanzado el 20,1%. El 44,8% que ha conseguido el streaming se divide en el 12,5% de Youtube, el 7,5% de Netflix, 5% de Disney, el 3,5% de Primevideo, el 2,5% de Roku, 2,2% de Paramount, 2,2% de Tubi, 1,5% de Warner Bros Discovery y el 1,4% de Peacock.

