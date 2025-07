El burquini vuelve al centro del conflicto por la prohibición de la alcaldesa de Ripoll: ¿Puede un traje de baño dividir un país?

La alcaldesa de Ripoll y diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha anunciado una nueva normativa que prohibirá el uso del burquini o burkini en la piscina municipal de la población catalana, indicando que se trata de una medida de seguridad, recomendando al resto de ayuntamientos catalanes que hagan lo mismo y desatando una polémica y gran debate por el uso de esta prenda.

"He firmado un Ban prohibiendo el uso de burquinis en la piscina municipal de Ripoll por razones de seguridad. Recomiendo al resto de ayuntamientos catalanes que hagan lo mismo. Esto ya pasa de tamaño...", ha escrito en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), donde muchos usuarios se han mostrado a favor y en contra de esta nueva prohibición.

He signat un Ban prohibint l'ús de burquinis a la piscina municipal de Ripoll per raons de seguretat.



Recomano a la resta d'ajuntaments catalans que facin el mateix.



Això ja passa de mida...#GovernemRipoll#SalvemCatalunya — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) July 21, 2025

¿Qué es un burquini?

El burquini o burkini hace referencia a un traje de baño que está pensado para las mujeres musulmanas, ya que cubre la totalidad del cuerpo, incluyendo la cabeza, los brazos y las piernas, por lo que gracias a esta prenda pueden bañarse en sitios públicos, como piscinas o playas.

De no ser por el buquini, las mujeres que siguen y practican la religión musulmana no podrían bañarse, ya que estas actividades acuáticas, que impiden el uso del burka y los atuendos habituales para cubrir el cuerpo, no respetan sus creencias y normas religiosas.

La palabra burquini está recogida por la Real Academia Española (RAE), que define este atuendo desde 2007 como un "traje de baño que cubre completamente el cuerpo y la cabeza de la mujer", atendiendo a que fue atestiguada en una lengua, al menos, desde el 2002, mezclando los conceptos de burka y bikini. Que la RAE recoja esta palabra, indica claramente la aceptación y el uso generalizado de esta prenda por las mujeres musulmanas en diferentes países, incluyendo España.

¿Qué dice la normativa?

Lo cierto es que el burquini ha sido prohibido en países como Francia, una medida que crea mucha controversia, ya que se entiende que la prohibición es discriminatoria para las mujeres musulmanas que quieren practicar deporte o bañarse en verano en playas y piscinas y que, de no ser por esta prenda, no podrían hacerlo. Así, se entiende que se coartan las libertades religiosas, en este caso, solo a las mujeres.

En el caso de Cataluña, se aprobó la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, que entró en vigor al año siguiente y en la que se menciona directa la libertad religiosa, así como la no discriminación ni por cuestiones religiosas ni de sexo.

De este modo, la prohibición del uso del burquini va en contra de esta norma, ya que atenta contra la libertad tanto de mujeres como de personas musulmanas. De hecho, también esta norma permite la realización de topless en las piscinas municipales, ya que la prohibición iría en contra de la libertad de las mujeres.

"Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben aplicar medidas para la igualdad de trato y la prevención de la discriminación por razón de religión o creencia y garantizar que las políticas públicas respeten el derecho a la libertad religiosa en los términos que establece la legislación", se puede leer en el artículo 19, donde también se matiza: "Las políticas públicas a las que hace referencia el apartado 1 deben garantizar la libertad religiosa en el espacio público, con respeto de los principios de pluralismo e igualdad de condiciones".