Una mujer deja su currículum en una tienda y el dueño no puede creer lo que le dice antes de irse: "Por favor, no me llaméis"

Las redes sociales son un lugar de entretenimiento pero también un espacio en el que millones de personas comparten su experiencias y vivencias y el resto de usuarios pueden colaborar y comentar al respecto. Eso es lo que hizo recientemente el dueño de una tienda de Gijón, quien compartió un vídeo que se ha vuelto viral por la incredulidad de lo sucedido.

El dueño de una tienda de regalos de Gijón conocida como Vulevú, utilizó su cuenta de TikTok para contarle al mundo la situación que había vivido y que le había dejado completamente perplejo. La publicación, que comienza con el hombre diciendo "yo de verdad que cada día flipo más", ya acumula más de 460.000 visualizaciones y miles de usuarios han compartido su opinión al respecto.

"No me llaméis, por favor"

"Entra una chica a la tienda y me dice '¿Puedo dejar un currículum?' Y yo estaba arriba y le digo yo, sí sí, claro puedes dejarlo", comienza explicando el dueño. A continuación, la mujer le informó de que llevaba dos copias, una para ella y otra para que el la firmase, "pues mira, este te lo dejo aquí para ti y este otro si me lo sellas, por favor, que me lo llevo yo".

El hombre, algo sorprendido ante esta curiosa petición afirma que "nunca me habían dicho lo de sellar, pero dije yo, 'ah, sí, sí, te lo sello' y nada, se lo sello, se lo doy". Hasta ese momento todo parecía normal, una joven en busca de trabajo que acudía a un negocio local para encontrar un lugar donde comenzar su vida laboral. Pero lo que pasó a continuación dejó sin palabras al dueño de Vulevú.

"Pero por favor, eh, no me llaméis, eh, para el verano que no quiero trabajar. No me llaméis, no me llaméis. Y le digo yo pero bueno, entonces, ¿para qué vienes a dejar el currículum?", explica el hombre en la publicación de TikTok. El dueño, completamente desconcertado, trataba de entender esta surrealista situación.

Prestaciones

Ante la pregunta del empresario, la mujer simplemente afirmó que "bueno, porque me lo mandan que estoy en búsqueda activa de empleo, pero por favor no me llaméis que no estoy interesada'". La perplejidad del hombre era absoluta, "yo me quedé alucinando", asegura. Ahora, miles de usuarios afirman haber vivido la misma situación, y otros explican que en ocasiones, el dinero recibido por estar en paro es mayor que el sueldo por trabajar.