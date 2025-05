Más allá de Chat GPT: así es la web que adapta tu currículum con IA y triplica las entrevistas de trabajo

Que no hay mejor maestra que la experiencia es un refrán que, en el mundo moderno, también encaja. La historia de JobWinner, la plataforma de inteligencia artificial que te ayuda a conseguir trabajo, empieza justo así, con la frustración de su fundador, Pablo Tonutti (español criado en Bélgica), cuando se sumergió en el tedioso proceso de buscar nuevas oportunidades laborales y se encontró con la desilusión de frente. Tras ocho años trabajando en puestos de ventas en Google, el emprendedor vislumbró una clara idea de negocio a través de su propia necesidad, que era la de poder encontrar, postular y alcanzar la vacante que le interesaba sin enfrentarse, una y otra vez, a la decepción o el rechazo. Y así se planteó llevarlo a cabo.

Con las circunstancias a su favor, este proceso ocurrió en el momento adecuado. La mala experiencia de buscar trabajo coincidió con la etapa en la que el fundador estaba involucrado en proyectos de IA en la multinacional en la que trabajaba, lo que le llevó a conjugar ambas partes y encontrar en esta tecnología que está revolucionando el planeta la solución a un problema que vivía en primera persona.

Las primeras tomas de contacto las jugó en casa, a través de su propio trabajo de campo y de formaciones internas que él mismo impartía en Google y que fueron todo un éxito. Esto se fraguó en octubre de 2024. Y en un tiempo récord, la plataforma que nació como resultado de una demanda personal –y que no lleva funcionando ni un mes fuera del periodo de prueba– ya ha superado los 1.000 usuarios, con un impacto así de contundente: los candidatos que la han utilizado han conseguido hasta tres veces más entrevistas que con métodos tradicionales.

"Utilizar chat GPT es lavar los platos a mano y utilizar JobWinner es tener un lavavajillas", explica Tonutti para aclarar, de forma rápida y sencilla, por qué hay vida más allá de la IA que todos conocemos. Con chat GPT, el usuario debe escribir sus propios prompts (son una pieza clave para guiar las herramientas de inteligencia artificial y maximizar su potencial) para llegar a un resultado concreto. Un proceso que, por desconocimiento en la mayor parte de los casos, es infructuoso, además de laborioso.

"Con JobWinner el usuario solo tiene que subir CV y la descripción laboral de los puestos que le interesan. A partir de ahí, la aplicación hace absolutamente todo. Automáticamente, la app genera el CV, la carta de presentación, preguntas y respuestas para posibles entrevistas… todo adaptado a los documentos que ha subido, a su perfil y preferencias", matiza el fundador.

Que la IA ha entrado en nuestras vidas por la puerta grande no es ya sorpresa para nadie, y cada día hay más datos que lo ratifican. De hecho, según el European Tech Insights Report 2024 desarrollado por el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University, el 79% de los ciudadanos europeos confía en la IA para mejorar sus oportunidades laborales.

"Este crecimiento refleja una tendencia en el mercado laboral: los candidatos buscan herramientas que les ayuden a destacar rápidamente, que les permitan aplicar a ofertas de trabajo con menos esfuerzo y que mejoren su probabilidad de éxito. Con esta tecnología, los candidatos pueden enfocarse en lo importante, que es prepararse para el proceso de selección con mayor confianza y aumentar sus posibilidades de éxito", afirma el emprendedor.

Desarrollada en español

Pero esta no es la única diferencia en un segmento en el que parece que ya está todo inventado, pero no. La plataforma para buscar trabajo cuenta con competidores que ofrecen servicios similares, pero es la única de esta tipología desarrollada puramente en español.

Además de evitar traducciones mediocres, Tonutti destaca lo que es para él lo más importante: la experiencia del cliente. "Hemos puesto el foco desde el primer día en la experiencia de usuario, por lo que es muy diferente a la de nuestros competidores. En lugar de mejorar un solo currículum, JobWinner crea un currículum específico para cada oferta de trabajo, así como una carta de presentación adaptada a cada vacante. El objetivo es personalizar todo", desarrolla.

Esta minuciosa función la llevan a cabo a través del prompt engineering, que es una técnica de inteligencia artificial que se utiliza para crear modelos de lenguaje y con la que dan cabida a todos los perfiles y sectores. Por lo tanto, la democratización del servicio sería otra de sus patas esenciales, ya que la aplicación está pensada tanto para un estudiante que no cuenta con experiencia laboral como para una persona que tiene más de 20 años de vida profesional a sus espaldas y quiere encontrar una nueva oportunidad.

El alcance de JobWinner también es global, y está preparada para captar clientes de España y de todas las partes del mundo. Porque, independientemente de dónde seas y de dónde quieras postular, apoyarte en el desarrollo tecnológico para conseguir tu objetivo de forma más rápida, eficaz y amable seguro que entra en tus planes.