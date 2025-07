Aviso de la Guardia Civil a toda España: multarán con 30.000 euros a todos los que no quiten esta tarjeta de su cartera antes de salir de casa

Al salir de casa hay dos tipos de persona. Por un lado los que van con lo necesario y se preocupan de llevar solamente el teléfono móvil y las llaves. Por otro lado, hay quienes cargan sus bolsos y pantalones de cosas que muchas veces no llegan ni a utilizar. Si eres de este segundo grupo, es probable que en tu cartera lleves varias tarjetas que no usas diariamente, y aunque normalmente no supone ningún problema, las autoridades han advertido de que hay un tipo de tarjeta totalmente prohibida.

Realmente no se trata de únicamente una tarjeta, pues esconde un arma blanca. Concretamente una navaja que a simple vista no se aprecia pero que aparece con una maniobra tan simple como doblar los laterales de la tarjeta. Por eso, la Guardia Civil ha lanzado un aviso a todas las personas que la lleven en su cartera: podrían ser multados con hasta 30.000 euros.

Es un arma prohibida

Tiene apariencia de tarjeta de crédito, pero es un arma blanca que supone una amenaza a la seguridad en las calles. A través de un vídeo en su cuenta de TikTok, la Guardia Civil ha explicado que "al llevar una navaja oculta en su interior es un arma blanca, que por el simple hecho de estar oculta es un arma prohibida".

El artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana considera "portar, exhibir o usar armas prohibidas" una infracción grave. Esta tarjeta entraría dentro de ese grupo de armas prohibidas, y llevarla en cartera o bolsillos supone una multa que va desde los 600 hasta los 30.000 euros, independientemente de si se utiliza la navaja o no.