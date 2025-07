Camps reta a Mazón para liderar el PP valenciano y pone en un brete a Feijóo: "¿No he demostrado lealtad?"

El presidente valenciano Carlos Mazón, que había encontrado un paraguas con el que protegerse del chaparrón tras la polémica por la gestión de la emergencia de la DANA gracias al escándalo de corrupción por el caso Koldo en las filas del PSOE y del propio Pedro Sánchez, acaba de ver como esa tregua ha sido rota por fuego amigo desde su flanco derecho. Uno de sus antecesores en el cargo en el PP valenciano, Francisco Camps, ha dejado claro que tiene intención de disputarle el liderato del partido.

Aunque Camps llevaba tiempo clamando a los cuatro vientos su intención de volver a la política después de los años en que ha estado investigado en distintas causas judiciales, ha sido en un acto con partidarios y fieles del propio Partido Popular en Valencia donde ha dado el paso adelante.

Camps ha anunciado que asume "el reto" de volver a ser el presidente del PP en la Comunidad Valenciana y de impulsar un proyecto "ilusionante" para recuperar un partido "el que estábamos todos juntos". "Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quiero volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana", ha proclamado.

Unas palabras que suponen un claro reto para el actual presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PP, Carlos Mazón, que tras el duro desgaste por la DANA y las dudas generadas en el PP nacional había visto como en el último Congreso el partido los mandos le apoyaban públicamente.

En su discurso Camps ha intentado quitar hierro a la confrontación que suponen sus planes al asegurar que su intención es presidir la formación "contando con todos los que hoy tienen responsabilidades políticas", con todos sus compañeros "que hoy son cargos públicos, desde el 'president' de la Generalitat hasta el último concejal", en alusión directa a Mazón. "Tendrán, si soy presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, todo mi apoyo, todo mi respeto y toda mi lealtad", ha prometido.

Así lo ha manifestado durante un acto para presentar su "proyecto político", en el que ha estado respaldado por militantes y simpatizantes del PP para reconocer lo que calificó como su "derecho legítimo" a postularse para liderar el PPCV de cara a su próximo congreso regional.

Camps dimitió como presidente de la Generalitat Valenciana en 2011 tras suceder a Eduardo Zaplana y haber obtenido mayoría absoluta en tres elecciones autonómicas. Lo hizo por la causa judicial en que se le imputó por el regalo de unos trajes dentro de la trama Gürtel, un caso en el que estuvo a punto de declararse culpable y pagar una multa, algo que rechazó a última hora. Posteriormente, en el juicio un jurado popular le absolvió del delito de cohecho impropio.

Durante más de una década Camps ha sido absuelto o finalmente no se le ha acusado en al menos otras cinco causas judiciales vinculadas a casos de corrupción del PP y a la gestión durante su época en la Generalitat, desde la Fórmula 1 y la visita del Papa a ramificaciones del caso Nóos y distintas piezas de la trama Gürtel. Sin embargo, varios miembros de sus Gobiernos y del PP de su época, como Rafael Blasco y Serafín Castellano, además de dos presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón, fueron condenados en distintos casos.

Cuentas pendientes y lealtad

Camps no ha dudado en pasar factura de las cuentas pendientes a su partido y en pedir por ello un reconocimiento: "¿No he demostrado lealtad durante estos años? ¿No he demostrado lealtad gobernando como gobierna la gente del PP? ¿No he demostrado lealtad dándole al PP tres mayorías absolutas?".

Durante su intervención la palabra lealtad fue una de las más repetidas. "¿No he demostrado lealtad renunciando absolutamente a todo a favor del PP, de la Comunidad Valenciana, de España y de la Generalitat Valenciana? ¿No he demostrado lealtad durante 15 años soportando una campaña brutal y no diciendo nunca nada malo, ni de la justicia ni de la política ni de España? ¿No os parece lealtad haber estado callado un día y otro, un congreso y otro, consciente de que yo, como muchos de vosotros, habíamos contribuido a hacer grande al PP y no se me nombrase ni una sola vez y yo no me haya quejado nunca?", ha añadido.

En este punto, ha cuestionado que el pasado fin de semana, en el Congreso extraordinario del PP, Alberto Núñez Feijóo "dijese que allí estaba todo el partido y toda la gente que había construido el partido", mientras que él "y otros que también construimos el partido no estábamos allí". "Y tampoco me he quejado nunca incluso de ese tipo de reflexiones", ha subrayado. Pese a ello, ha prometido "absoluta lealtad" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"¿No os parece lealtad? ¿Pero quién me va a dar a mí una clase de lealtad política? ¿Quién me va a dar a mí una clase de lealtad ante aquellos que me llamaban durante estos años?". "Nunca rehusé, siempre fui, nunca lloré, nunca me arrepentí, nunca miré al pasado, siempre miré al futuro con honestidad, honorabilidad, honradez, ganas, ilusión y esperanza", ha reivindicado.

"¿No os parece lealtad haber leído lo que he leído estos años, lo que he visto estos años, lo que he escuchado estos años, y aguantar, y aguantar, y aguantar? ¿Y por qué aguantaba? Por vosotros, por los que me votaron, por la gente que siempre ha creído en mí", ha continuado.

Mientras tanto, ha lamentado que durante todo este tiempo su partido, el PP, "perdía elecciones y perdía votantes" a la vez que "nacían nuevos partidos, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas corrientes". "Y nadie se enfrentaba a ellos", ha lamentado.