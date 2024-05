Camps es absuelto de 'Gürtel' tras 15 años de causa judicial y quiere volver a política

La rama valenciana de uno de los casos de corrupción más conocidos de la última década, el bautizado como Gürtel, se cierra judicialmente con la absolución del que fuera el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El exlíder del PP valenciano dimitió en 2011 de ese cargo después de que fuese imputado y por las presiones de su propio partido.

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado absolver a Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del 'caso Gürtel' relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama. El exmandatario ha terminado de esta forma su periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado.

En una sentencia de 232 folios, la Sala condena a los integrantes de la misma, entre ellos a su líder, Francisco Correa, a su 'número dos', Pablo Crespo, y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', a 2 años y 3 meses de prisión por haberse conformado con el escrito de acusación de la Fiscalía. Los magistrados también condenan a otros ocho acusados a penas de entre 10 meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la empresa pública valenciana Sepiva, Enrique Bort, hasta los 8 años de cárcel, como la que ha recaído sobre la del gerente de Orange Market Cándido Herrero.

Por contra, el tribunal absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en FITUR. En relación con la acusación contra Camps por su participación en las contrataciones de FITUR, la sentencia recoge que "no se ha acreditado por prueba alguna válida" que el expresidente "ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars Sra o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de FITUR de 2009.

"Pero es más, no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo, lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal", indica, incidiendo en que no hay "registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars -a quien el tribunal absuelve- o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

El fallo también se refiere a uno de los elementos nucleares del juicio: las relaciones de Pérez con Camps. En concreto, los magistrados señalan que "no puede deducirse en absoluto que Camps fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública". Todo ello, continúan, "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos durante navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales" de 'El Bigotes', como la boda de su hija. Tanto en el juicio como a la salida de las diferentes sesiones Camps negó en repetidas ocasiones que tuviese una relación de amistad con 'El Bigotes'.

"Amiguito del alma"

En cuanto a la boda, Camps aseguró que acudió de manera "absolutamente cortés", y en relación a la felicitación que ambos intercambiaron en Navidad, cuando 'El Bigotes' le llamó "amiguito del alma", el expresidente aseguró: "Esa tarde la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas". Cabe recordar que el expresidente solo ha sido juzgado por esta pieza de 'Gürtel' y por el conocido como caso de los trajes, por el que fue absuelto. A pesar de haber sido investigado en otras causas judiciales, como la visita del Papa a Valencia o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, la Justicia archivó para él en todos los casos.

La sentencia también absuelve a varios altos cargos del gobierno de Camps como Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan, Alicia de Miguel, María Auxiliadora Hernández, David Francisco Serra, Rafael Peset, María de la Paz Aviñó, Manuel Cervera, Luis Eduardo Rosado, Inmaculada García, Paula de Cubas, José Manuel Vidal y Aránzazu Vallés.

Así las cosas, la sentencia estudia uno a uno los contratos en los que participaron y su adaptación a la legislación de la época, recogiendo la forma de trabajo en las distintas consellerías y quiénes eran los responsables de la contratación, así como la forma en que se procedía posteriormente al pago de las distintas facturas, examinando la legislación de la época sobre contratos menores. El tribunal concluye que todos ellos no eran responsables ni tenían el dominio del hecho de los distintos contratos adjudicados a las empresas del grupo Correa, en especial a Orange Market.

¿Regreso al ruedo político?

Tras conocerse la sentencia las reacciones no se han hecho esperar. El propio Camps ha asegurado que no tiene "ningún sentido" lo que ha pasado "estos 15 años" y ha considerado necesario que ello "no le pueda ocurrir a ningún español en nuestra democracia". "Era inexplicable, como dije hace 15 años. Nunca ha ocurrido absolutamente nada, nadie me debía nada. Lo dije y se ha demostrado después de 10 procesos que, efectivamente, nada había ocurrido", ha sostenido.

Camps ha informado de que ha podido conversar telefónicamente este mismo miércoles con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha transmitido la "enhorabuena" y han acordado "hablar" en cuanto la agenda del líder 'popular' "lo permita".

También ha podido hablar con el actual presidente de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, que le ha felicitado, pero no así con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aunque se ha mostrado "convencido" de que le habrá "enviado un mensaje" ella a él.

En esta línea, ha mostrado su voluntad y disposición a "volver a la arena política en la primera línea" porque es su "vocación, vida y compromiso". "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé", ha dicho. En cualquier caso, preguntado por los plazos, se ha puesto a disposición de su partido, el PP, y ha indicado que ahora tiene "todo el tiempo del mundo".

Las causas judiciales habían hecho que el PP valenciano marcase distancias con su expresidente y sucesor de Eduardo Zaplana, que actualmente está siendo juzgado también por supuesta corrupción. Durante los últimos años los esfuerzos del partido en la Comunidad Valenciana se han centrado en regenerar su imagen marcando distancias con la época de Zaplana y Camps.