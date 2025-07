Una mujer gana más de 6 millones de euros tras denunciar a una empresa que retuvo su furgoneta: el caso marca un precedente legal

Ir a buscar el coche y, de repente, no encontrarlo donde lo dejaste porque se lo ha llevado la grúa es una de las peores sensaciones que cualquier persona puede experimentar. Si llevas años conduciendo, es posible que alguna vez te haya sucedido, pero seguramente no hayas tenido que esperar casi 700 días para tener tu vehículo de vuelta.

Eso es lo que le ocurrió a una mujer de Kansas City, Estados Unidos, que dejó su furgoneta aparcada y la perdió por casi dos años. Eso sí, a la empresa de remolque le salió caro, porque la mujer llevó a juicio el caso y los tribunales le han dado la razón. Ahora, la compañía de grúa deberá pagarle 7,1 millones de dólares, que vendrían a ser algo más de 6 millones de euros.

En profundidad

Esta historia recogida por FOX4 se remonta a 2022, cuando una mujer estacionó su furgoneta en un terreno que antes estaba abandonado. Cuando regresó a por su vehículo se dio cuenta de que ya no estaba porque la grúa se lo había llevado a pesar de que no había letreros que prohibieran estacionar y de que el dueño del terreno no estaba presente. Su abogada, Brianne Thomas, explicó que "remolcaron el camión a los 30 minutos; lo remolcaron ilegalmente".

Además, hay que tener en cuenta que no era un vehículo cualquiera. Se trataba de 'Crazy Tacos', un food truck o camión de comida que preparaba platos mejicanos en la calle. Por esta razón, la mujer defendía que se llevaron su medio de vida, y cuando la empresa de remolque le pidió miles de dólares para recuperarlo, se negó a pagar.

"Tuvieron éxito, tuvieron su camión durante 699 días", explica Thomas. Durante los siguientes dos años, la empresa mantuvo el camión de la mujer e incluso intentaron transferir la propiedad del vehículo a su nombre. Aún así, la mujer siguió luchando y presentó una denuncia.

La justicia le dio la razón

Finalmente, la Fiscalía General dictó sentencia a favor de la mujer y condenó a la empresa a indemnizarla con 6,9 millones de dólares por daños punitivos, y otros 200.000 dólares en daños compensatorios. Por otro lado, la mujer pudo recuperar su food truck pero estaba muy dañado. Apenas podía alcanzar los 15 km/h y todo el material de cocina había desaparecido.

La sentencia, más allá de ser histórica, marca un antes y un después en la actividad de las grúas en Estados Unidos. "Vamos a enviar un mensaje a estos operadores ilegales de grúas en Kansas City y en todo el estado de que no vamos a aceptar esto por más tiempo", concluyó la abogada Brianne Thomas.