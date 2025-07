Así puedes conseguir hasta 400 euros para comprar una bicicleta eléctrica en Madrid: requisitos y cómo solicitar la ayuda

Con el objetivo de promover la movilidad sostenible y la eficiencia energética, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado el Plan Cambia 2025, mediante el cual ofrece a sus ciudadanos subvenciones para comprar vehículos eléctricos. Y las ayudas económicas no solo incluyen coches y motocicletas: también puedes recibir dinero por comprar una bicicleta eléctrica.

Y es que desde la capital española quieren incentivar el uso de bicicletas como medio de transporte. En los últimos años se ha mejorado la red de carriles bici y se ha incrementado el número de estaciones de Bicimad. En esta misma línea, el propio Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que ofrecerá hasta 400 euros a quienes compren una bicicleta con sistemas de asistencia al pedaleo.

Qué bicicletas tienen subvención

Las bicicletas que se pueden comprar con ayudas económicas de Plan Cambia 2025 deben tener un motor que no supere los 350 vatios y que solo funcione cuando el ciclista pedalea. Es decir, no pueden ser propulsadas únicamente por el motor. Además, deberán estar equipadas con luces traseras y delanteras, guardabarros para evitar salpicaduras, y pata de cabra para dejarlas apoyadas cuando no estén siendo usadas.

En la adquisición de bicicletas que cumplan estos requisitos, se podrá disfrutar de una subvención de hasta el 50% del precio de compra, sin impuestos y el coste de accesorios, hasta un máximo de 400 euros. Eso sí, los vehículos comprados con esta subvención no podrán ser vendidos hasta cumplidos los 2 años desde su adquisición.

Requisitos para las ayudas

Para disfrutar de esta ayuda del Ayuntamiento de Madrid, se debe estar empadronado en Madrid y realizar el trámite dentro del plazo máximo (2 de octubre de 2025). La solicitud la tiene que presentar el propio interesado en la página web de cambia 360, en el apartado 10 de la convocatoria y aportando la documentación requerida al efecto.