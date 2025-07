Cerdán admite que su socio en Servinabar le abrió las puertas para negociar con EH Bildu y el PNV

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE actualmente en prisión, admitió este pasado lunes durante su declaración en el Tribunal Supremo que su socio en Servinabar, Antxón Alonso, le abrió las puertas de EH Bildu y PNV. Según figura en la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Cerdán fue contundente en la respuesta a su abogado.

"En las conversaciones que he tenido tanto con PNV como con EH Bildu él ha sido fundamental. Ha sido las persona que me abrió las puertas para ponerme en contacto. Él ( en referencia a Alonso) era del mismo pueblo que Arnaldo Otegui y me facilitó en su día la interlocución con ellos", aseguró.

Santos Cerdán admitió tener una relación muy cercana con Antxón Alonso, unos de los empresarios clave de la trama de las mordidas. "Hemos compartido tiempo en común. Las familias nos conocemos. Conozco a sus hijos, a su mujer...No hemos viajado de vacaciones juntos, pero sí hemos coincidido en comidas con la familia".

Respecto a la participación en Servinabar, la empresa del Alonso, el exsecretario de Organización de los socialistas explicó que recibió una oferta de este empresario para entrar en su sociedad dado que se estaba replanteando dejar la política tras los malos resultados electorales del PSOE en las autonómicas de 2015. Cerdán admite la validez del documento privado de compraventa de acciones en esta sociedad, que le otorgó el 45% del capital, y que fue encontrado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No obstante, aseguró que no se elevó a escritura pública.

El que fuera número dos de Pedro Sánchez en el partido explicó al juez Leopoldo Puente sobre las presuntas contraprestaciones económicas a cambio del amaño de obras públicas que "ni yo ni el Partido Socialista nos hemos llevado un euro". "Me sorprende el informe de la UCO, que hable de una trama y además en ese tiempo porque, además, insisto, yo estaba en la oposición entre 2015 y 2019. Por lo tanto, difícilmente pude hacer ninguna gestión que les pudiera ayudar".

En su declaración, Cerdán no solo se desligó del posible amaño de contratos de obra pública para recibir mordidas, sino que también desmintió la existencia de más de dos cuentas bancarias bajo su titularidad. La UCO investiga sin embargo más de 521 cuentas ligadas a los miembros de la trama. "Tengo dos cuentas corrientes a mi nombre. Una es la de los gastos habituales de mi casa, en la cual a día de hoy hay 28.000 euros", dijo ante el Alto Tribunal.