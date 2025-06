La Fiscalía pide prisión sin fianza para Santos Cerdán tras su declaración en el Supremo

La Fiscalía Anticorrupción encabezada por Alejandro Luzón ha solicitado el ingreso en prisión para el exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, tras su declaración en el Tribunal Supremo. Cerdán ha negado en su comparecencia ante el Alto Tribunal su participación en el presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilícitas que destapó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y ha asegurado que no tiene ninguna vinculación con el 'caso Koldo'. "No me he llevado ni un euro, ni tampoco el PSOE", ha dicho ante el magistrado.

El que fuera número 2 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está investigado en la causa que instruye el magistrado Leopoldo Puente, por su presunta participación en el amaño de más de una docena de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilícitas y por presuntos delitos de blanqueo de capitales, entre otros. Los agentes le atribuyeron un papel central en la red al ser quien, presuntamente, "gestionaba los montos" de los pagos ilícitos.

Los agentes desvelaron también su presunta participación del 45% del capital de Servinabar 2000, una empresa controlada por Antxon Alonso que logró en los últimos años casi 100 millones de euros en contratos de obra pública sin tener apenas actividad ni empleados y una de las sociedades que está bajo sospecha por parte de los investigadores. Los agentes incautaron en el registro de su vivienda un documento de escritura privada por el que Santos Cerdán adquiría dichas participaciones en Servinabar, algo que, según El Consejo General del Notariado, solo tiene una finalidad: favorecer la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la ocultación del auténtico propietario tras el testaferro"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sospecha, de hecho, tal y como expuso en su último informe, que la red de corrupción que encabezaban el también exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y Santos Cerdán, incurrieron en este presunto blanqueo de capitales hasta hace apenas mes y medio. Según consta en el informe, algunas de las 521 cuentas bancarias, que investigan los agentes, fueron abiertas a lo largo de 2024 e, incluso, abiertas en el mes de abril de este mismo año, meses después de que el Alto Tribunal abriera causa contra él -el 7 de noviembre de 2024-, al ver indicios de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Desde el primer momento que salió a la luz este tipo de informaciones, Santos Cerdán ha recalcado su "inocencia" y se ha mostrado colaborativo con la justicia. De hecho, llegó a solicitar a su instructor que su declaración fuera retrasmitida en directo. Su declaración llega tras la comparecencia del exministro de Transportes Ábalos y su exasesor, Koldo García, de la semana pasada.

Por su parte, Ábalos aseguró que no se conocía en los audios extraídos por la Guardia Civil, donde conversaba sobre las presuntas mordidas a cambio del amaño de contratos públicos, e incluso que éstos podrían estar "manipulados". Su exasesor, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar, pudiendo ser esto una estrategia planeada por ambos a la espera de la comparecencia de Cerdán.

Lo cierto es que la relación entre Koldo García y Cerdán se vislumbraba en los audios con cierta tensión, pues el exasesor de Ábalos llegó a asegurar que éste le debía dinero. "El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía", dijo Koldo en una conversación con Ábalos.