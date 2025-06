Ábalos asegura al juez que no se reconoce en los audios de la UCO y dice que "podrían estar manipulados"

José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, ha acudido a declarar al Tribunal Supremo por tercera vez, pero ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado y de la fiscal. Ábalos ha negado cualquiera de las actuaciones que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como uno de los cabecillas de la trama de corrupción que cerca al PSOE. Según ha dicho, no se reconoce en los audios, donde se expone el presunto amaño de obras públicas a cambio de comisiones y ha añadido que podrían estar manipulados.

Ábalos ha asegurado además que no se encontraba bien durante su declaración e incluso ha detallado que desconocía las actuaciones de su sucesor en la Secretaría de Organización socialista, Santos Cerdán, de que éste hubiera intercedido en la manipulación de la adjudicación de contratos de obra pública en Navarra. Eso sí, el exministro reconoció que tanto Koldo como Cerdán se tomaban atribuciones que no les correspondían. Preguntado por los motivos que le empujaron a pedir a una amiga que sacara escondido un disco duro de la vivienda de su propiedad en la que la UCO estaba realizando un registro, Ábalos respondió que el contenido de ese dispositivo es el mismo de otro que ya está en manos de la Guardia Civil. En esa misma línea de negar todos los cargos en su contra, ha asegurado no haber dado ninguna orden a Koldo para que lograra un puesto de trabajo a Claudia Montes en una empresa pública, negando también cualquier irregularidad en el rescate de Air Europa.

La declaración se produce después de que el exnumero 2 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera este domingo en un despacho de abogados con la defensa de su exasesor, Koldo García. Ambos podrían haber pactado una estrategia de defensa, según fuentes consultadas, para justificar el material revelado por los agentes.

La fiscalía rechaza la entrada en prisión

Según fuentes consultadas, tras la declaración de Ábalos se ha celebrado la vistilla en la que las partes han solicitado la entrada en prisión del exministro, algo a lo que se ha opuesto la Fiscalía. Se espera ahora que el magistrado Leopoldo Puente resuelva la situación cautelar de Ábalos. Cabe recordar que el exministro ya compareció en otras dos veces ante el tribunal -en diciembre y en febrero-. En aquella ocasión contestó a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su defensa para desmarcarse de su presunta participación en supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.

En paralelo, el investigado Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar tras intentar aplazar su declaración ante el Supremo, pues alegaba que no se le ha "facilitado hasta la fecha copia íntegra de las actuaciones, lo que impide ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva".

En paralelo, el letrado que ejerce la defensa del investigado Santos Cerdán, que se encontraba en el Tribunal Supremo, ha detallado que su cliente no tenía ninguna influencia en el ministerio, descartando así su posible implicación en la trama que le atribuyen los agentes. En la misma línea, ha explicado que el documento de su participación en el accionariado de Servinabar -una de las empresas claves de la trama- encontraron los agentes en el registro de su domicilio, es privado y que, por tanto, no ha de estar en un Juzgado.