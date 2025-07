Polémica por los toldos que Almeida ha instalado en la Puerta del Sol: "Es una payasada lo que han hecho, un gasto de dinero horroroso"

Tras finalizar la reforma integral de la plaza hace dos años con un coste total de 13 millones de euros, este emblemático espacio contará por primera vez en sus más de 160 años de historia con elementos de sombra. La nueva estructura permitirá a los visitantes transitar desde la calle Alcalá hasta la calle Arenal a cubierto del sol y estarán situadas desde la estatua de La Mariblanca hasta el Oso y el Madroño.

Pese a que el Ayuntamiento de Madrid ha calificado la instalación de los toldos como un hecho "casi histórico", ni la oposición ni buena parte de los transeúntes que visitan la famosa plaza están satisfechos con esta infraestructura, debido a su elevado coste y escasa funcionalidad. Así lo expresaba una persona indignada para elEconomista: "Llevamos viendo los toldos un montón de tiempo instalándose y, la verdad, las expectativas eran grandes, pero me parece que se ha quedado bastante pequeño".

La estructura está formada por 32 lonas de tela de color claro, sujetas a una serie de mástiles de acero inoxidable anclados en los nuevos bancos de granito. Y esto no es todo: para completar la instalación, también se requieren tensores fijados a las fachadas de los edificios que rodean la plaza. "Estéticamente no es una solución, pero es una solución parcial", ha destacado uno de los entrevistados.

Más detalles

¿Y cuál ha sido el coste de esta instalación? El proyecto ha supuesto para las arcas públicas un total de 1,5 millones de euros, desglosado así: 475.530 euros (IVA incluido) por los toldos, adjudicados a Carpas Zaragoza, y 996.171,73 euros para el refuerzo de los bancos y anclajes, a cargo de las empresas Azvi y Licuas.

Ante la pregunta de si ven justificado este gasto, los transeúntes lo tienen claro: "Carísimo", "muy elevado", "1,5 millones de euros para poner esto, habiendo otros sistemas más baratos y más efectivos".

Frente a esto, también se han escuchado otras opiniones: "No me parece exagerado en comparación con otras inversiones que se hacen y que no sirven para nada."