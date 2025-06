Polémica por la "chapuza" de los toldos que Almeida ha instalado en la Puerta del Sol: "Han costado 1,5 millones y no dan sombra"

Los esperados toldos de la Puerta del Sol han sido instalados dos años después de finalizar la reforma integral de la emblemática plaza y vienen con polémica incluida. El Ayuntamiento de Madrid calificó de un hecho "casi histórico" que Sol tuviera elementos de sombra por primera vez en sus 163 años de vida, pero ni la oposición ni buena parte de la ciudadanía ven con buenos ojos esta infraestructura debido al elevado coste que han supuesto y la escasa sombra que aportan.

En total, habrá 32 lonas "enormes" de tela para dar sombra, que estarán situadas desde la estatua de La Mariblanca hasta el Oso y el Madroño. El proyecto ha costado a las arcas públicas un total de 1,5 millones de euros.

Estas nuevas telas se han instalado en una estructura auxiliar de carácter no permanente ubicada sobre el paseo semicircular norte de la plaza y sobre los nuevos bancos. Esta estructura se instalará solamente durante los meses de más calor y se desinstalará posteriormente.

La instalación contempla además una serie de mástiles de acero inoxidable anclados en los nuevos bancos de granito a través de tubos roscados que permitan su instalación y desinstalación. Sobre estos elementos rígidos se dispondrán unos tensores anclados a su vez a la fachada de los edificios que conforman la plaza sobre el zócalo comercial. Estos tensores permitirán instalar una serie de piezas textiles de color claro.

"Todavía no hemos medido exactamente qué diferencia de temperatura va a haber, pero creemos que va a ser considerable", destacó la semana pasada la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero. "Yo creo que la parte técnica de control de vientos fue la más complicada porque no solamente se ponen los toldos, sino que tienen que ser muy seguros. Esta plaza tiene mucho paso y hay que dar la máxima seguridad. Alrededor del mes de octubre se retirarán y se volverán a poner en el mes de junio, simplemente estarán instalados en época de verano", agregó.

En las últimas semanas, el Consistorio ha estado trabajando en las 'chinchetas' de anclaje a los edificios al no haber sido aprobadas por la Comisión de Patrimonio en una de sus últimas reuniones, ya que se "salían un poquito", según explicó la delegada.

Desde que finalizaron las obras de remodelación integral de la Puerta del Sol, el Consistorio contempló distintas soluciones para crear sombra en este espacio. Se propuso en un primer momento la plantación de nueve árboles en el único espacio que no disponía de infraestructuras bajo la cota del pavimento, pero finalmente se descartó esta posibilidad y se optó por la instalación de toldos solo en los meses de verano.

"Toldos estrafalarios"

Un hecho que ha criticado Rita Maestre, que tilda a Almeida de ser un "experto en chapuzas". En un mensaje en sus redes sociales, la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid recuerda que el alcalde de la ciudad "se gastó 13 millones de euros en la reforma de Sol para llenarla de cemento".

"Dos años después sin una sombra se gasta millón y medio en unos toldos estrafalarios que no la dan. Almeida S.L: expertos en chapuzas", señala la portavoz de Más Madrid.

Por su parte, Reyes Maroto considera que los toldos de Sol "no son una solución ni buena, ni bonita, ni barata. Solo dan sombra a una pequeña parte de la plaza por millones de euros".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha ido un paso más allá y ha propuesto "un proyecto alternativo para estas plazas duras de la ciudad, que ya se está utilizando en Barcelona y que responde a la ambición que Madrid debería tener para los vecinos y vecinas". Se trata, según Maroto, de creación de sombras efímeras, que cubrirían una parte importante de la plaza y que es "mucho más bonito" que los toldos y "mucho más barato", ya que cuatro de estas sombras cuestan 100.000 euros.

"Esta sombra efímera no tiene anclajes, es una sombra que se basa en la sujeción en los asientos y que, por tanto se puede quitar y poner sin la necesidad de perforar el rico patrimonio que tiene la Puerta del Sol", explica Maroto.

Almeida: "MM no plantó ni un geranio"

Tras la polémica, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que con los toldos "por primera vez habrá sombras" en Sol, para cuestionar así a Rita Maestre, porque cuando ella estuvo en el Gobierno "no plantó ni un geranio" ni en Sol ni en la Plaza Mayor.

"Ojalá la izquierda siga con estas polémicas, ojalá la izquierda entienda que todo el problema de la ciudad de Madrid son los toldos de Sol, ojalá que la izquierda siga insistiendo en que es un escándalo que no haya vegetación y árboles en Sol cuando no lo ha habido nunca", ha contestado a Maestre desde Carabanchel, después de recordarle a la jefa de la oposición que esta cuestión de los toldos ya estuvo en las últimas elecciones y el PP obtuvo mayoría absoluta.

Está convencido de que "los madrileños agradecen que la Puerta del Sol por primera vez sea peatonal, que por primera vez haya sombras en las que uno se pueda refugiar y que por primera vez sea un espacio completamente accesible para los peatones, algo que sólo ha pasado con este Gobierno".

Cree que la izquierda no quiere aceptar que el Gobierno del PP plantaron "200.000 árboles y se van a plantar medio millón más". "Les molesta que donde ahora mismo hay asfalto en la Castellana, en el ámbito de las Cuatro Torres, va a haber zonas verdes, y que donde ahora mismo hay 16 carriles de la M-30 va a haber una zona verde o que donde ahora hay una autovía urbana y ellos colocaron semáforos, se está cerrando para que haya 80.000 metros cuadrados de zonas verdes", ha subrayado.

"Que sigan con este tema, que sigan hablando de una Puerta del Sol en la que no hicieron nada y en la que no plantaron un geranio, en la que no adoptaron ninguna medida para mitigar el calor y en la que seguían circulando coches y autobuses. Que sigan equivocándose porque para mí es bueno", ha zanjado.

Críticas de los madrileños

Por su parte, numerosos usuarios en redes sociales han cargado contra la instalación de las nuevas sombras. Así, desde la cuenta de X 'Madrid Decadente', señalan: "Tras gastarse 11 millones de euros para convertir la plaza en un solar aburrido y gris sin un atisbo de vegetación, árboles o sombras... Almeida lo "remienda" gastándose otro millón y medio en toldos cutres".

"Todos los miembros de la comisión de Patrimonio de Madrid deberían estar presentando su dimisión ahora mismo por permitir esto", añade.

La cuenta 'Madrid Utopicus' es un poco más crítica en su valoración y destaca en X: "En Sol estamos a punto de dar la bienvenida a la nueva mierda chapucera de los toldos que no dan sombra y han llenado todo de cables. Bravo Almeida. Brillante".

Finalmente, desde la Federación Vecinal de Madrid insisten además en que el Ayuntamiento "prometió sombras y ha colocado toldos de saldo en la re-reforma de la Puerta del Sol que en total ya ha costado más de 12 millones de euros". "1,5 millones en instalar unas lonas que ya no se destinarán a la necesaria mejora de las calles y plazas del sur de la ciudad", destacan.