Adiós a la sombrilla: esta es la solución más moderna para proteger terrazas y jardines frente al sol y el calor del verano

Durante el verano, y sobre todo con la llegada de las altas temperaturas, hay que protegerse bien tanto del sol como del calor. Sin embargo, no basta con usar crema y protección personal, también hay que cuidar de tu casa. Tanto en jardines como en terrazas el sol puede amarillecer los muebles y, aunque se use crema, puede que no puedas pasar una tarde en este espacio de la casa.

A tener en cuenta

Es por ello que las sombrillas se presentan como una buena opción y no solo para la playa, aunque esta tendencia ya ha pasado un poco de moda. Existen opciones más cómodas que aportan un control preciso de la luz a la vez que permiten una mayor ventilación. Un ejemplo de ello son las tiendas de jardín, las pérgolas o los toldos.

El problema de todos ellos es evidente: el mantenimiento. Recoger la pérgola, limpiarla frente a lluvias y mantenerla si hay algún roto. Es por ello que ha surgido un nuevo invento que podría cambiarlo todo.

Las horas de estos ingeniosos inventos, que tanto nos han ayudado, parece que están llegando a su fin por culpa de la lámpara de jardín, pero no una normal esta se convierte en sombrilla.

Se llaman Anamon y son un invento pensado por la empresa Royal Botania, que presentó este diseño durante la feria Milan Design Week 2025. Gracias a esta lámpara se ilumina el jardín al mismo tiempo que se puede transformar en sombrilla. Útil tanto para día como para noche.

Así funciona

Como una lámpara normal, pero con tan solo deslizar una palanca hacia arriba se convierte en una sombrilla de jardín para librarte de todas esas sombrillas tan aparatosas. Todo ello sin esfuerzo ni agujeros en la pared.

Por el momento no se conoce el precio oficial de Anamon, pero si se sabe que tiene un peso de 30 kilos, una altura de 212 cm y una lona de 300 de diámetro. Además, cuenta con una batería recargable con iluminación LED: "Debería ser suficiente para mantener la luz encendida durante dos largas noches de verano", explica la empresa en un vídeo.

También presenta un regulador de intensidad para ajustar la luz con un botón situado en la misma palanca. Por si fuera todo, para cerrarla lo único que se debe hacer es tirar de la palanca hacia abajo.

El diseño, que cuenta con una rueda para poder desplazarlo con mayor facilidad, le ha valido el reconocimiento del prestigioso Premio Red Dot por su diseño.