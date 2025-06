La reacción de un británico pone en su sitio a los supermercados Españoles y la calidad de sus productos: "Es irreal"

Día tras día la gente acude a los supermercados casi como una tarea rutinaria, ya sea para comprar algo que se le hubiera olvidado, algún antojo o para hacer un recado que te hubieran pedido. Hasta hace no mucho, comprar podría ser para algunos un momento de desconexión para no pensar en nada a la vez que se hacen actividades casi mecánicas.

No es la primera vez que un turista se fija en las peculiaridades que caracterizan a estos establecimientos. En esta ocasión un turista británico, @cav_og1, ha señalado lo que le ha parecido un supermercado español frente a los suyos de Reino Unido.

La primera sentencia es clara: "están a otro nivel", arranca el vídeo que no ha tardado en viralizarse. "España sabe como hacerlo. No puedo creer lo buenos que son aquí", expuso antes de enseñarlo en el post.

Cav fue a un 'macromercado', más nave que supermercado, y alucinó con el tamaño que tenía. Lo siguiente fueron los alimentos, los cuales todos tenían una pinta muy "fresca" y había una gran variedad, dijo mientras pasaba por la sección de patas de jamón serrano.

"Irreal", era la premisa que compartía con sus seguidores para expresar lo sorprendido que estaba por lo diferente que era a sus supermercados.

Sigue recorriendo los pasillos hasta llegar a la pescadería y afirma a sus compatriotas que eso no lo van a ver jamás en sus ciudades: "Miradlo todo: irreal".

"Mira cómo de frescas están todas las verduras y todo, y ¿sabéis qué? El precio es mucho más barato aquí que al volver a casa", añade antes de terminar con el pensamiento: "Seré honesto con vosotros: es otra victoria para España".

No han tardado en llegar los comentarios, y no precisamente de sus compatriotas británicos, muchos españoles le han respondido contentos de que valoraran sus productos. Sin embargo, esta no es la única voz que ha surgido, porque otros señalaron que "España era un paraíso no hace mucho, pero ahora es demasiado cara para nuestros salarios".