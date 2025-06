Abierto el plazo de ayudas al alquiler o pago de hipoteca para mujeres víctimas de violencia de género en Zaragoza

Las mujeres víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad económica ya pueden pedir ayudas hasta el día 30 de septiembre de 2025 para el pago del alquiler o de la hipoteca.

El Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado esta convocatoria de ayudas dirigidas a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres (violencia ejercida por su pareja o expareja de acuerdo a la Ley Orgánica 1/2004) para el año 2025 en régimen simplificado de concurrencia competitiva, que acrediten la vigencia de la situación de violencia según establece la Ley Orgánica 1/2004 a fecha de solicitud de la ayuda.

El objetivo de estas ayudas es apoyar procesos de autonomía e independencia, así como facilitar la permanencia de las solicitantes en su residencia habitual y permanente.

De este modo, se concederá a cada beneficiaria una ayuda de hasta 3.000,00 euros para el pago de rentas arrendaticias o cuotas hipotecarias de la vivienda habitual devengadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025 y abonadas con anterioridad al fin de plazo de justificación (31/12/2025), salvo, en este último caso que a fecha de 31 de diciembre de 2025, fuese necesario el recibo del mes de diciembre de 2025 para poder justificar por el importe máximo de la ayuda, en cuyo caso será hasta el 10 de enero de 2026.

De acuerdo con las bases, la ayuda se solicita de forma individual. Así, la solicitante ha de ser titular de vivienda en alquiler o en propiedad en la ciudad de Zaragoza. El precio máximo de alquiler o hipoteca se fija en 800 euros al mes.

No obstante, en el caso de pisos de alquiler compartidos (aquellos en cuyo contrato de alquiler figura más de un titular como parte arrendataria no teniendo en cuenta posibles anexos) se podrá superar el límite de 800 euros mensuales, pero siempre que la aportación que cada persona hace de forma individual no supere los 400 euros mensuales, explican desde la Unión de Consumidores de Aragón.

La solicitante debe disponer de una fuente de ingresos cuyo importe mensual no sea inferior a 0,7 veces el IPREM Mensual (420,00 euros) ni superior a 2,75 veces el IPREM Mensual (1.650,00 euros).

El plazo de solicitudes es desde el 20 de junio al 30 de septiembre de 2025, aunque podrá finalizar antes si se agota el crédito disponible asignado. El período máximo para resolver y notificar cada subvención concedida no podrá exceder de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en el Registro General.

Las bases de la convocatoria, requisitos y formularios para estas ayudas, publicadas ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), está disponible en la web del Ayuntamiento de Zaragoza.