Una quincena de personas aspiran a sustituir al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz

Un total de 15 personas se han presentado por el momento para ocupar el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que anteriormente ocupara el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra.

Cabe recordar que este puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, en régimen laboral de carácter especial como personal de alta dirección, se convocó a finales de mayo por la institución provincial pacense tras la renuncia el pasado mes de febrero, efectiva tres meses después, de David Sánchez, que inicialmente ocupó el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios.

Unas bases de la convocatoria de este puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas que se publicaron un día después de que la jueza que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz abriera juicio oral contra éste y el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, entre otros, por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

A preguntas de los periodistas sobre el número de solicitudes recibidas para este puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la institución provincial pacense, Ricardo Cabezas, ha matizado que no es el diputado de Recursos Humanos, sino de Cultura, un departamento este último desde el cual lo que hace "es trasladar la necesidad para que se cubra esta plaza", de modo que el proceso se inicia en el área de personal.

Así y según la información que dispone, "que no es mucha porque todavía está el proceso abierto", se han presentado cuatro solicitudes más que en 2017, que es cuando sacaron la plaza de coordinación, lo cual, ha considerado, "denota que hay un interés importante en presentarse a este puesto de trabajo y que no era un invento de la diputación, sino que es necesario porque son muchas las actividades y, sobre todo, darle continuidad a ese proyecto estrella que es 'Ópera Joven'".

En total, ha continuado, se han presentado 15 personas, aunque podrían ser más porque el proceso continúa abierto, y desconoce los perfiles o de dónde vienen porque "eso está todo en Recursos Humanos", a la par que ha apuntado que, desde el Área de Cultura, no hacen el proceso de selección, sino que se inicia desde el anterior departamento referido. "Es verdad que yo traslado la necesidad y luego es Recursos Humanos es el que inicia todo el proceso", ha abundado.

En relación a este proceso y aquello que se va a valorar en lo que a experiencia o conocimientos se refiere, Ricardo Cabezas ha destacado que "lo más importante" y por lo que cree que "va a ser determinante" a la hora de elegir al profesional que ocupe la plaza es que tenga la titulación de Dirección de Orquesta y Composición.

A partir de ahí, ha agregado, todos los méritos que se tengan o experiencia a la hora de haber desarrollado ese trabajo como director y compositor en otros espacios, centros o entidades será lo que más se valore; aunque de igual modo hay que presentar un proyecto y "son muchas cuestiones a la hora de tomar la decisión de contratar a esa persona".

No es funcionario

"Otro dato importante es que no es funcionario. Que algunos se piensan y algunas que esto es una plaza de funcionario. No es una plaza de funcionario, es una plaza de alta dirección y que está vinculada a la dirección política y, en cualquier momento, puede ser cesado o cesada si no desarrolla bien sus actividades", ha remarcado Cabezas que, sobre cuándo se decidirá y tendría que incorporarse esa persona, ha dicho que entiende que por los plazos y los meses estivales podría ser en torno a septiembre, aunque no maneja esa información.

El plazo para presentar solicitudes ha concluido el pasado viernes, ha abundado el diputado de Cultura, pero todavía se puede recibir "alguna propuesta más".

Interpelado por si David Sánchez se ha presentado a esta convocatoria, ha indicado que no, que él sepa; y que podría haberlo hecho, pero que, según tiene conocimiento, no es el caso. "Que yo sepa, porque no manejo toda la información ni sé los nombres y apellidos de todos los aspirantes, pero no tengo información sobre esa cuestión, pero entiendo que no se ha presentado", ha apuntado.

Ópera Joven

Mientras y sobre el programa 'Ópera Joven', ha reafirmado que consiste "precisamente" en dar una oportunidad a los músicos que salen de los dos conservatorios dependientes de la Diputación, el Superior y el Profesional, y también del resto de la comunidad autónoma, como los de Almendralejo o Cáceres.

Como ha subrayado, "ese es el valor principal" de 'Ópera Joven', que también quiere acercar este género musical a toda la ciudadanía "y sacarlo de los espacios elitistas de este país, como pueden ser el Teatro Real y el Liceo de Barcelona", donde "no todo el mundo" tiene acceso a disfrutar del mismo.

"Lo que sí me sorprende es que luego haya otras administraciones públicas, como puede ser la Junta de Extremadura, que apuesten también por el proyecto de 'Ópera Joven' y que nos fusilen obras y repertorios que ya hemos puesto en marcha", ha reconocido, para poner el foco en que, hace pocos días, se ha celebrado, cree que en La Vera, un proyecto de 'Ópera Rural', "que es como creo que les llaman, y es copiado, literalmente, del proyecto de 'Ópera Joven'".

Asimismo y sobre 'Ópera Rural', ha agregado que cree que es la tercera edición que se hace, "y nunca lo reconocen ni lo dicen". "Es verdad que luego lo ponen en valor y lo venden como algo suyo; y es muy curioso porque la primera vez que se hizo ópera en La Vera, hace tres años, fue 'El elixir de amor', la misma producción con la que se inició el proyecto de 'Ópera Joven'".

"Casi que los mismos cantantes, casi que los mismos músicos, y todo, como digo, fusilado al 100 por cien. No ponemos ningún pero, ningún reparo, al contrario, nos alegramos que le den continuidad y que copien este maravilloso proyecto", ha hecho hincapié Cabezas, a quien le "entristece" que "luego" consejeros de la Junta o el portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura "nos dediquen tantas perlas al proyecto de 'Ópera Joven' cuando ellos mismos son los que nos copian".

También se ha referido al programa que tiene el Teatro Real denominado 'Crescendo' y a que ha recalado en la Plaza de España de Badajoz con la caravana de dicho teatro, ante lo que ha expuesto que dicho proyecto busca dar una oportunidad a jóvenes músicos nacionales, incluso también internacionales, por las colaboraciones y convenios que tiene el Teatro Real, "pero que también nace del proyecto de 'Ópera Joven'".