La jueza ve indicios de delito "suficientes" y manda al banquillo al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo

La jueza de Instrucción del Juzgado nº3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la defensa del hermano de Pedro Sánchez contra el auto del pasado 28 de abril, por lo que David Sánchez será juzgado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. También ha abierto juicio oral contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y otras nueve personas por la misma causa.

Así consta en un auto dictado este mismo jueves en la causa donde se ha investigado la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez. El proceso recoge también la contratación del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, para la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Una vez publicado el auto, la jueza da cinco días a la defensa de David Sánchez para que formule sus alegaciones y pueda presentar un recurso ante la Audiencia Provincial.

La instructora señala que la investigación ha arrojado "indicios de delito" suficientes para justificar que se abra juicio oral. En su escrito de 18 páginas, asegura que la versión defendida por la defensa del músico es "inasumible" porque durante la instrucción ha quedado patente que el puesto que asumió el hermano del presidente del Gobierno "fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón y esta circunstancia era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que fuera formalmente candidato para el mismo".

El auto menciona distintas declaraciones recogidas en el período de instrucción y señala que "el denominado 'rumor' sobre el 'hermanísimo' se hizo realidad, lo que no puede significar otra cosa que no sea que la información que circulaba era cierta" puesto que es "inverosímil" que en el ámbito de los Conservatorios y Cultura se supiera "que el puesto era para él, o , como poco, que iba a presentarse al mismo, al menos, desde semanas antes de la publicación de las bases de la convocatoria, y que el propio beneficiado no lo supiera".

La Fiscalía también ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial pidiendo el archivo de la causa en la que se investiga la contratación de David Sánchez por la Diputación de Badajoz que está pendiente de resolver. En esta causa ejercen la acusación popular Manos Limpias, Hazte Oír, PP, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum, que solicitan tres años de prisión por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal, que también atribuyen al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Crisis entre los socialistas extremeños

Este auto se ha hecho público un día después de la tensión que se generó en el PSOE de Extremadura tras la dimisión de la diputada socialista en la Asamblea de Extremadura, María de la Cruz Rodríguez Vegazo, para facilitar la entrada en el Parlamento del también acusado, Miguel Ángel Gallardo.

Con la dimisión de María de la Cruz se desató una crisis interna entre los socialistas, puesto que fuentes cercanas al partido aseguraban que iba a ocupar el cargo de subdelegada del Gobierno de Badajoz, actualmente ocupado por Maribel Cortés; una circunstancia que frenó en seco el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Este cierre de filas en torno a Gallardo para entrar en la Asamblea y obtener así la condición de aforado, ha despertado voces disidentes tanto en el partido y sus militantes como fuera de él.

Otra incógnita que se ha creado ahora sobre esta causa, y que provocaría una nueva dilación en los plazos, es el posible aforamiento del Gallardo, quien tomará próximamente posesión de un escaño como parlamentario autonómico. En ese caso, el presidente de la Diputación tendría que ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no en la Audiencia de Badajoz.

Gallardo ha justificado este jueves, en una entrevista en RNE, su "paso al frente" en la Asamblea de Extremadura porque ha terminado ya el proceso de instrucción en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Lo hace "con responsabilidad" y "desde la convicción" de que probablemente ha sido un "poco ingenuo creyendo que el procedimiento iba a seguir los cauces de lo que debe ser un proceso judicial normal" y tras el escrito de la Fiscalía "absolutamente determinante" donde dice que lo único que existe en el auto son "conjeturas y que no hay delito".

Gallardo ha dicho que cuando hay medios que "de rumores y bulos hacen noticias" le posicionan en el "centro del huracán, sin quererlo", momento en el que ha destacado que estos hechos tienen el objetivo de "enturbiar" su entrada en la Asamblea.