Sánchez descarta convocar elecciones e insta a la oposición a presentar una moción de censura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta lunes en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para anunciar cinco medidas contra la corrupción y una remodelación en la dirección del partido, días después de que anunciara que encararía una auditoría externa de las cuentas de la formación y pondría en marcha, precisamente, una reestructuración de la Comisión Ejecutiva federal del PSOE tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que supuso la dimisión de su exnúmero 2, Santos Cerdán.

El secretario general del PSOE ha comunicado además que no convocará elecciones y ha instado a la oposición a que presente una moción de Censura. "Las elecciones son cada cuatro años. Así han sido siempre y así serán. Lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros, sino articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país. Si quieren gobernar, que presenten una moción de censura y les digan a los ciudadanos qué modelo quieren para España", ha asegurado en su intervención ante los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo no contempla una crisis de Gobierno y sus socios parlamentarios tampoco barajan la posibilidad de someterle a una cuestión de confianza, pese a que algunos socialistas 'críticos' abanderen el adelanto electoral. De hecho, ha asegurado que se reunirá con "todos los grupos parlamentarios para conocer sus propuestas y estudiar acciones complementarias. Ni queremos ni podemos ser como aquellos que se rascan las vestiduras en público pero toleran la corrupción en casa".

Sánchez ha anunciado, además de las decisiones tomadas este mismo lunes respecto a la expulsión de José Luis Ábalos del partido, otras cuatro medidas complementarias para "atajar la corrupción". Una corrupción que es, a su juicio, asilada y que no va "tachar" el trabajo de fondo del Gobierno. "Aun queda trabajo por hacer. No vamos a tapar la corrupción que hay en nuestras filas [...]. No somos perfectos, pero somos intransigentes. Hay una cosa clara, el PSOE es una organización limpia. El 'caso Koldo' es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción que afecta a la organización", ha explicado Sánchez durante la rueda de prensa.

El presidente del Gobierno ha detallado asimismo que comparecerá en el Congreso de los Diputados para "dar todas las explicaciones necesarias" y ha solicitado que el PSOE impulse una comisión de investigación para conocer la verdad del llamado 'caso Koldo'. En la misma línea, ha dado orden para que en los próximos meses se haga un "tripe chequeo" de las cuentas del partido después de que la Guardia Civil, considerase que hay indicios de financiación ilegal.

La decisión llega en pleno estallido de la 'crisis PSOE' y días después de la dimisión del ex Secretario de Organización, Santos Cerdán, quien también podría estar implicado en el amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilícitas, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este mismo lunes el socialista entregaba su acta de diputado y dejaba su escaño en el Congreso. Algo que permitirá al juez ordenar un registro para recabar posibles pruebas vinculadas a su supuesta implicación en la trama.

La expulsión de Ábalos

Previa a la comparecencia de Sánchez, la Comisión Ejecutiva Federal de la formación se reunía este lunes también para, entre otras cosas, cerrar el expediente sancionador del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y expulsarle como militante del partido después de 16 meses de que estallara la trama de corrupción en la que estaría supuestamente involucrado.

El presidente del Gobierno, que también ha afirmado que se reunirá esta misma tarde con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, como parte de esa ronda de contactos con sus socios parlamentarios, ha informado además de que la Secretaría de Organización del partido será ahora dirigida de forma "interina" por cuatro miembros de la dirección tras la salida de Santos Cerdán. Así será, al menos, hasta el próximo Comité Federal, que tendrá lugar el próximo 5 de julio, y en el que se debatirá un paquete de "medidas de control y regeneración" para atajar la profunda crisis que atraviesa el partido.

Estos cuatro miembros son la presidenta del partido, Cristina Narbona, la gerenta, Ana María Fuentes, la secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo, Montse Mínguez García y el secretario de Acción Democrática y Transparencia, Borja Cabezón. Según fuentes del partido, ninguno de estos mantiene alguna relación estrecha con el que fuera el Secretario de Organización, Santos Cerdán, pese a que la UCO sostiene que, durante los 'tiempos' de la trama, Ana María Fuentes gestionaba el "impuesto" -la cuota voluntaria que tienen que abonar los cargos públicos al partido-.