La UCO implica a Santos Cerdán en el cobro de comisiones a cambio de obra pública

La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha implicado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el supuesto cobro de mordidas a cambio de obra pública. Una conversación intervenida al exasesor Koldo García en la que participan el exministro José Luis Ábalos y el propio Cerdán revela que los tres hablaron sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias habían contraído supuestamente con ellos.

En la conversación grabada y que figura transcrita en un informe remitido el pasado 5 de junio por la UCO al Tribunal Supremo se escucha habla, en concreto, a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de que hasta cuatro constructoras les deben dinero. Esa deuda sería superior a los 400.000 euros, según los investigadores, y supuestamente son el pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Precisamente este martes agentes de la UCO registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, dos de ellas ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia.

Cerdán negó ayer haber participado en "ninguna" adjudicación ilegal de obras, asegurando que "ningún miedo" al respecto, en referencia a los registros en la vivienda en Valencia del exministro de Transportes. "Yo no tengo ningún miedo. No tengo nada de qué defenderme. Además, no sé qué es lo que puede haber". Seguidamente, preguntado por los periodistas sobre si ha participado en alguna adjudicación ilegal de obras, respondió tajantemente: "En ninguna".

La instrucción

No obstante, el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ordenó el registro de este martes en la vivienda de Ábalos en Valencia en busca de pruebas de presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y cobro de comisiones ilegales. La UCO realizó el registro durante más de nueve horas, donde intervino teléfonos móviles, memorias digitales y agendas antiguas de Ábalos, tras hallar nuevas grabaciones que lo vinculan con el cobro de mordidas por contratos públicos.

El caso ha dado un giro tras la aparición de audios y mensajes que presuntamente implicarían a Cerdán en el supuesto amaño de adjudicaciones de obras públicas, especialmente en Navarra, a cambio de comisiones ilegales. Las grabaciones, realizadas por Koldo García, exasesor de Ábalos, incluyen una conversación en la que se menciona un pago de 500.000 euros y apuntan a la influencia de Cerdán en concursos públicos gestionados por administraciones socialistas.