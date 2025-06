¿Qué pasa hoy con la luna llena de junio 2025? Una Luna de Fresa como la de este martes no se volverá a ver hasta 2044

La luna llena del mes de junio, que se conoce como luna de fresa, no será como las demás. Concretamente, se producirá un fenómeno visual espectacular y mágico, que no se volverá a dar hasta el año 2044, según han indicado los expertos. Así, si eres aficionado a la contemplación del cielo nocturno, no te puedes perder esta gran luna llena.

Fecha y hora de la luna llena de junio

Lo primero que hay que saber es el momento en el que se va a dar la luna llena de junio, que alcanzará esta fase a partir de las 09.44 horas (horario oficial peninsular) del 11 de junio de 2025, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este será el momento de máxima iluminación, aunque teniendo en cuenta la época del año, puede que todavía no se haya hecho de noche completamente, dependiendo del punto de España en el que nos encontremos.

Así, la mejor vista de la luna de fresa la podremos ver en la noche de este mismo martes 10 de junio, concretamente, poco después de que se produzca el anochecer, en torno a las 21.30 horas (horario oficial peninsular), cuando la luna empezará a salir por el horizonte este en la mayor parte de las provincias españolas, tal y como indican los expertos de eltiempo.es.

Desde ese mismo portal especializado, se dan una serie de horarios de la salida de la luna desde varias de las capitales de provincia:

Madrid: 21.42 horas

Barcelona: 21.28 horas

Valencia: 21.25 horas

Sevilla: 21.49 horas

No se repetirá hasta 2044

Pero, ¿qué es lo que no se va a volver a ver hasta 2044? Pues bien, la luna llena de fresa de ese año 2025 es la más baja en el cielo del hemisferio norte en casi dos décadas, una vista de nuestro satélite que no se daba desde el año 2006, por lo que se podrá ver mucho más grande y brillante que en otras ocasiones.

La explicación a este fenómeno comienza por saber que durante el mes de junio se produce el solsticio de verano, que es cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo. Como la luna llena siempre está en el punto opuesto al Sol, esta ocupa entonces su punto más bajo.

Entonces, ¿por qué esto no se producía desde el año 2006? Pues porque la inclinación de la órbita lunar (unos 5,15° respecto a la eclíptica) y la precesión nodal (un movimiento cíclico de la órbita que dura 18,6 años) provocan que la luna llena de este mes tenga una declinación mínima, como recogen desde el citado medio.

Así, en la noche de este martes podremos ver una luna rozando el horizonte en su salida, en el punto más bajo desde hace casi 20 años, que no se podrá volver a ver tan cerca hasta que pasen otros 18,6 años, es decir, en el año 2044.

¿Cómo se podrá ver la luna de fresa?

Todo el mundo estará pensando que el nombre de la luna de fresa tiene algo que ver con el color del satélite en esta mágica noche. Bueno, aunque es cierto que la luna llena se podrá ver este martes con tonos rojizos o ámbar, mucho más grande que en otras ocasiones y más brillante, lo cierto es que el nombre no está relacionado con ello.

Se conoce como luna de fresa por las tradiciones de las tribus algonquinas del noreste de Estados Unidos: "Esta luna llena se producía durante el mes de junio, cuando las fresas maduraban y estaban listas para ser cosechadas. El nombre 'luna de fresa' se ha transmitido de generación en generación y sigue siendo utilizado por muchos hoy en día", explican desde la NASA.

Para poder ver la luna de fresa, no es necesario el uso de instrumental especializado como telescopios, aunque sí que se recomienda buscar un lugar elevado, como una colina, que permita una vista sin obstáculos y despejada en dirección hacia el esto o el suroeste. Al mismo tiempo, no debe haber contaminación lumínica.