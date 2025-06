Hacienda aplazó pagos de 66 millones a la firma que compró la casa a Ábalos

Have Got Time, la empresa ligada a la trama de hidrocarburos controlada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, investigada por haber comprado presuntamente un chalet para el exiministro José Luis Ábalos en la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz), logró beneficios fiscales por parte de Hacienda. Según consta en el Informe de la Administración Concursal, al que ha tenido acceso elEconomista.es, la sociedad "fue generando una deuda con la Agencia Tributaria de más de 66 millones de euros, como consecuencia de los sucesivos aplazamientos de IVA solicitados en cada una de las declaraciones a ingresar".

Desde el inicio de su actividad a principios de 2021, Have Got Time, dedicada a la intermediación en el mercado de combustibles, fue acumulando pérdidas superiores a los 39 millones de euros. "Para poder abrir cuota de mercado ha venido realizando ventas por debajo de coste lo que le ha generado cuantiosas pérdidas", se asegura en el informe, realizado por el despacho Miota & Alonso, que se encargó de la administración concursal.

Todo ello arrastró a la compañía a "una situación del todo insostenible, con un patrimonio neto negativo de 38,59 millones y un fondo de maniobra también negativo de 39,7 millones de euros". En el listado de acreedores figura la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) con 66,9 millones de euros, además de la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque en este caso con tan solo 4.415 euros.

Pregunta a Hacienda

Los aplazamientos por parte de la la Agencia Tributaria son claves porque, según publicó el pasado jueves el diario ABC, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado un plazo de diez días a Hacienda, hasta el próximo 13 de junio, para que aclare si miró para otro lado con esta empresa, que está siendo investigada no solo por el chalet que habría regalado a Ábalos, sino también por el fraude en el pago del IVA de los hidrocarburos.

Transparencia quiere aclarar si se hicieron inspecciones tributarias y si Hacienda reclamado la deuda. Las sospechan surgen porque la AEAT lleva desde septiembre evitando responder a las preguntas planteadas, especialmente sobre su personación en el proceso y sobre si ha recuperado la deuda.

El concurso de la sociedad fue declarado por auto del juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid el 18 de abril de 2023, apenas dos años después de la constitución de la compañía, que habría estado cometiendo el fraude prácticamente desde el principio, de acuerdo con la investigación llevada a cabo. Su administradora única era Leonor González Pano, expareja de Víctor de Aldama.

Más allá de la situación fiscal de la sociedad, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) explicó en uno de sus informes que la presunta conexión del exministro Ábalos con la trama del fraude los hidrocarburos –por lo que Have Got Time está siendo investigada– estaría, precisamente, en el chalet de La Alcaidesa.

Los investigadores sospechan que Ábalos disfrutó supuestamente de esta vivienda como contraprestación por su presunta intermediación para la obtención de la licencia para Villafuel, la operadora central de la trama de los hidrocarburos. De hecho, el socio de Aldama y dueño de la compañía, Claudio Rivas, fue el que recurrió al comisionista y al exasesor de Ábalos, Koldo García, para que consiguieran una reunión con el ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo obtener la licencia de operadora y poner en marcha el presunto fraude.

Indicios de delito

Los agentes apuntaron ya que había claros "indicios" de delito, dado que Have Got Time, "controlada de manera real por Claudio", compró el chalet en el que vivía el exministro y diputado socialista. Las arras de dicho inmueble, según los investigadores, fueron abonadas también a través de otra de las sociedades de Rivas, NextoMega Trade SL, al frente de la cual estaba González Pano.

Have Got Time no sería, sin embargo, la única compañía que podría haber logrado beneficios fiscales por parte de Hacienda. Víctor de Aldama, le pidió por WhatsApp al jefe de Gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Carlos Moreno, aplazar una deuda que su empresa Pilot Real Estate tenía también con la Agencia Tributaria.

"Hola Carlos. buenas tardes. Este es el cif de la compañía. El administrador, uno de ellos, soy yo, Víctor de Aldama, y la deuda está en este momento en 550.000 euros más o menos. Pondríamos 250.000 y el resto un convenio a 5 años si puede ser. Abrazo y gracias", reza el mensaje que el empresario envió a Moreno.

Esta conversación del 30 de junio de 2020, que presentó el propio comisionista al Juzgado y a la que ha tenido acceso este periódico, podría confirmar las gestiones realizadas por el número dos de la ministra de Hacienda y, por las que, según la declaración de Aldama ante el Tribunal Supremo, le habría pagado una comisión de 25.000 euros.

Moreno, que negó ante el juez haberse llevado una mordida por parte de Aldama, admitió haber participado en el aplazamiento tributario para la sociedad del comisionista. Según explicó el número dos de Montero ante el magistrado Leopoldo Puente, él trasladó la petición de Aldama a un asesor, Ignacio Granado, quien a su vez habría dado trámite al organismo correspondiente. El jefe de Gabinete de Montero aseguró, sin embargo, que desconocía si finalmente el aplazamiento a la mercantil del comisionista fue concedido o no.