Adiós a las hormigas en casa este verano: deja de usar insecticidas y utiliza este ingrediente que tienes en la cocina

Si tienes o has tenido en alguna ocasión hormigas en casa, sabes lo frustrante que llega a ser que estos molestos insectos se cuelen por cualquier rendija, puerta o ventana. Durante la época del verano, es cuando este problema se vuelve todavía más común, no obstante, lo que no todo el mundo sabe es que es posible deshacerse de ellas de una forma rápida, sencilla y sin tener que recurrir a los agresivos insecticidas.

La gran mayoría de la gente echa mano a este tipo de aerosoles, a pesar de su gran cantidad de químicos, poco recomendables para la salud, sobre todo si hay niños pequeños en casa. "Estos productos contienen ingredientes que pueden ser perjudiciales, así que es mejor no usarlos dentro de casa", explica Aida, experta en limpieza del hogar y fundadora de 3 Little Plums. Por ello, propone una alternativa igual de efectiva y natural con la que erradicar el problema.

El ingrediente que tienes en la cocina y ahuyenta a las hormigas

Una forma mucho más sencilla de mantener a este tipo de insectos alejados de nuestra cocina y cualquier otro rincón de la casa es utilizar limones. Este alimento cítrico, además de aportar un sabor ideal en el mundo de la gastronomía, también tiene otros muchos más usos. Puede sonar raro, pero este repelente natural puede alterar las feromonas de las hormigas.

"A las hormigas no les gustan los cítricos. Espolvorea cáscaras de cítricos o jugo de limón en un sendero o en una zona infestada y verás como no vuelven", explica la experta. La acidez de los limones, altera los rastros de feromonas por el que se comunican y exploran áreas, de manera que harán que se pierdan y se sientan inseguras.

| Fuente: Istock