Bolas de papel de aluminio en el congelador: el sencillo truco con el que terminarás con el molesto problema de cada verano

El papel de aluminio es uno de los principales aliados en la cocina. Con una larga lista de utilidades, nos ha demostrado que nos puede salvar en más de una ocasión. Sin duda alguna, este tubo no falta en ningún hogar, y no solo porque nos ayuda a conservar mejor los alimentos, sino porque es útil a la hora de solventar algunos problemas domésticos. Su versatilidad va más allá y es posible que últimamente hayas visto cómo cada vez más gente añade un par de bolitas de aluminio en el congelador. ¿El motivo? Se trata de sencillo truco con el que sacar el máximo potencial de tu electrodoméstico.

Para qué sirve

El método es de lo más sencillo y no hace falta ningún producto adicional, únicamente hay que hacer bolitas con el papel de aluminio e introducirlas en el congelador. Pero, ¿qué utilidad tiene?

Por supuesto, no hace falta explicar que el congelador es uno de los electrodomésticos más apreciados en los hogares, ya que nos permite alargar la vida útil de los alimentos y poder almacenar restos de comida sin tener que desperdiciarlos. Ahora bien, limpiarlo no es una tarea tan fácil como parece, ya que hay ocasiones en las que deshacerse del hielo puede ser complicado. Además, cuando este se acumula en el congelador, este necesita mucha más energía de la deseada para conservar los alimentos, lo que se traduce también en un aumento en la factura de la luz.

| Fuente: Getty Images

Una opción es colocar pelotas de aluminio en las esquinas del congelador para que los alimentos se mantengan correctamente y evitar la humedad. No obstante, no queda ahí, pues también se puede optar por forrar las paredes de aluminio y conseguir que el hielo no se adhiera fuerte.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que es recomendable realizar una limpieza del electrodoméstico de vez en cuando, para que el proceso sea mucho más rápido y sencillo. Además, lo mejor es que este permanezca apagado durante ello, pues bien sabemos todos que la luz y el agua no se llevan demasiado bien.