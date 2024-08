Un niño encuentra un brazalete de oro de la época romana mientras paseaba al perro: es una distinción de "honor en la batalla"

A veces, de la forma más inesperada y por completa casualidad, se pueden encontrar algunos tesoros que, aunque de primeras no parecen tener un gran valor, acaban por sorprender a todos. Es lo que le pasó a un niño de 12 años que salió a pasear con su perro, momento en el que encontró una pulsera dorada.

El hallazgo tuvo lugar en la localidad de Pagham (Reino Unido), cuando Rowan Brannan, de tan solo 12 años, paseaba con su madre Amanda. En el momento no supieron de la rareza del hallazgo, pero llevaron la pieza al oficial de enlace de hallazgos de su municipio, donde comenzaron las investigaciones.

Es una pulsera militar del siglo I d.C.

Ahora, dos años después del hallazgo, se ha descubierto que se trata de una pulsera militar, entregada, posiblemente, a modo de condecoración por "honor a la batalla", un tipo de armilla militar que se otorgada por la valentía.

Lo más sorprendente es que es de la época romana, con gran valor histórico, ya que se confirmó que el hallazgo data del siglo I d. C. Al mismo tiempo, ha sido descrita como una pieza excepcional para su tipo, la llamada pulsera "de puño" es un tipo relativamente raro en la Britania romana, en particular porque está hecha de oro.

El hallazgo se podrá visitar en el museo

Tras estas averiguaciones y al comprobar que se trata de una pieza única, el Museo Novium de Chichester ha comprado esta pulsera romana para exhibirla en sus vitrinas, por lo que se podrá visitar el hallazgo a partir del martes 10 de septiembre de 2024. La entrada general es gratuita, aunque se aceptan donaciones.

"Esta pieza ampliará la comprensión de nuestro equipo del museo sobre la vida romana en la zona y nos permitirá contar una historia diferente de la época romana. Al mejorar la colección actual del museo con este importante hallazgo, podemos ofrecer una narrativa más completa del distrito de Chichester durante la época romana dentro de nuestras exhibiciones permanentes", dijo el concejal Adrian Moss, líder del Consejo del Distrito de Chichester, en una nota de prensa.

La pulsera ayudará a arrojar luz sobre las actitudes militares

"En particular, ayudará a arrojar luz sobre las actitudes militares, incluida la forma en que se recompensaba a los soldados romanos por su valentía, gallardía y servicio, en particular en relación con la invasión romana de Gran Bretaña en el año 43 d. C.", añade.

"La historia del hallazgo en sí es fascinante. Realmente demuestra que nunca se sabe lo que se puede descubrir si se mantiene la vista bien abierta cuando se está de viaje", concluye en sus declaraciones.