"Te tienes que quedar allí 8 horas": esta es la experiencia de un andaluz después de viajar a las Islas Cíes

Las Islas Cíes se presentan como un paraíso en la zona de las Rías Baixas, un lugar emblemático reconocido como uno de los más bonitos del mundo. Miles de turistas visitan estas islas cada año para apreciar la belleza del lugar, pero no todos regresan encantados. Es el caso de un andaluz que ha compartido, en un tono irónico, toda su experiencia desde el precio de ida y vuelta a las islas hasta lo que ha compartido con las gaviotas en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral, con casi medio millón de visualizaciones.

Muchas son las cuentas de redes sociales que buscan compartir una pequeña parte de su vida, sobre todo en la época estival cuando las temperaturas invitan a hacer escapadas y planes solo o en compañía. Nathali, conocida en TikTok como nat88mg, es uno de estos ejemplos que comparte con su marido momentos divertidos, pero sin perder de vista la realidad de la situación y el humor. De esta manera han conseguido llegar a mucha gente a través de su irónica manera de narrar su experiencia en las Islas Cíes, Pontevedra.

El hombre arranca su relato con cierta acidez en el tono: "Qué buen día hemos echado, y barato, eh: 40 euros de ida y 40 de vuelta por persona", ha apuntado en tono sarcástico sobre el trayecto que realizó la pareja para ir y para volver. Este precio, tal y como explican en comentarios, se debe a que no quedaban barcos disponibles y no pudieron cogerlo desde Vigo, en el que el precio por adulto es de 26 euros. Señala que el viaje de ida no fue muy problemático, el problema llegó cuando regresaban en un ferry donde el que el calor y el "olor a humanidad" fueron los protagonistas: "Eso se movía más que la compresa de una coja", ha añadido bromeando.

Las Islas Cíes son un espacio protegido y en aras de cuidar del ecosistema único de la zona se han implementado varias normas. La primera es que se recomienda reservar el billete en ferry con antelación para controlar el aforo, pero además "no podéis llevaros conchas, ni tierra y no podéis darle de comer a las gaviotas", señalaba sobre las advertencias que una guía turística les hacía.

"Ahí se ha levantado un aire que yo me he traído dos kilos de arena en el pelo... como me paren a mi en Portonovo -lugar del que salía su ferry- me meten a mi en la cárcel porque estoy haciendo contrabando de arena", ha bromeado sobre las condiciones climáticas de su día en la playa.

Las gaviotas son otro punto importante que no ha escapado a su crítica. "No hay que darles de comer... si es que las gaviotas no tienen vergüenza. Yo no tengo ninguna intención en dar de comer a las gaviotas. Se han puesto ahí que eso era una manada de hienas alrededor mía. Me han quitado una caña de chocolate... la ilusión que tenía yo con mi caña. Que me la han picoteado y la he tenido que tirar".

La temperatura del agua de las Islas Cíes ha sido lo que más resalta del lugar "porque no está ni fría ni caliente: cero grados está. Madre mía, te metes ahí y se te aclaran las ideas", ha continuado señalando que no había sido capaz ni de darse un chapuzón.

Sin embargo, el centro de su crítica ha girado en torno al tiempo de espera para regresar: "Te tienes que quedar allí hasta las siete de la tarde. Ocho horas allí, que ni en el trabajo he hecho yo tantas horas".

La conclusión de su experiencia en las islas está clara: "¿Repetiría? Por supuesto. Si me invitan, voy. Ahora, que no pago 40 euros por ir ni que me maten".