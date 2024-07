El desconocido truco del pelador de patatas: "soy el último en enterarme de para qué sirve"

¿Alguna vez has mirado la punta de tu pelador de patatas y te has preguntado para qué sirve? Pues yo, después de años cocinando, ¡no! Hasta el otro día en casa de mis cuñados. Y es que, a pesar de que el pelador es un utensilio básico en cualquier cocina, pocos conocemos todas las funciones que esconde. Yo mismo, como aficionado a los fogones, me sorprendí al descubrirlo. Quizá haya sido el último en enterarme de para qué sirve, en cualquier caso, aquí te cuento mi experiencia y el desconocido truco del pelador.

Llevaba años utilizando mi pelador de la manera más tradicional: deslizando la cuchilla sobre la piel de las patatas, zanahorias, manzanas, calabacines, etc. La punta del pelador bien, gracias, muy bonita, de diseño... Hasta que, durante una visita a casa de mis cuñados (puntualizo que apenas cocinan), mi cuñada se mofó de mi al verme sacar un cuchillo para quitar los puntos negros y feos de las patatas.

Resulta que la punta del pelador tiene un propósito específico y muy útil: ¡sirve para quitar los ojos de las patatas! Sí, esos pequeños puntos oscuros y brotes que a menudo encontramos en las patatas pueden ser eliminados de manera rápida y eficiente con la punta del pelador. Mi cuñada me dejó ojiplático al verla utilizar esa magnífica herramienta con destreza, insertando la punta en los ojos de la patata y extrayéndolos con un simple giro de muñeca. Me quedé atónito y no pude evitar exclamar: "¡Es la primera vez que lo veo!"

Además de su función principal, resulta que el pelador tiene más trucos bajo la manga. La punta afilada no solo elimina los ojos de las patatas, sino que también es perfecta para retirar manchas e imperfecciones de frutas y verduras. Este pequeño detalle ha hecho que un utensilio aparentemente simple se haya convertido en mi más fiel aliado en la cocina.

A veces, los trucos más sencillos son los que más nos sorprenden. Este verano, mientras disfrutas de preparar comidas frescas y saludables, recuerda que tu pelador de patatas es más versátil de lo que pensabas. ¡Dale un nuevo uso a la punta y verás cómo facilita tus tareas culinarias! Espero que, como yo, descubras la magia de los utensilios de cocina y te animes a explorar todas sus posibilidades. ¡Feliz verano y felices tortillas de patatas, gazpachos y salmorejos!