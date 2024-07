Javier Lambán (PSOE), dispuesto a alcanzar "pactos de enjundia" con Azcón tras la ruptura PP-VOX

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este martes que su partido está dispuesto a alcanzar "pactos de enjundia" con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien desde la semana pasada preside el Ejecutivo con una minoría de 28 escaños de 67 en las Cortes autonómicas. Ha dejado claro que el PSOE no será "una muleta sustitutiva de VOX".

En relación a estos "pactos de enjundia", Lambán ha mencionado materias como la sanidad, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno de Aragón actúa con "prepotencia" pese a "la mano tendida" del PSOE, realizando "una política de ruido".

Javier Lambán ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado "el Gobierno desquiciante de Azcón" y ha puesto de relieve "la falta de respeto entre los socios" de gobierno, PP y VOX, en alusión a la abrupta ruptura de la coalición en Aragón y otras comunidades la semana pasada, lo que a Lambán le preocupa "mucho" porque "es un factor de inestabilidad de libro" para la región.

Ha aseverado que los partidos que se acercan al PP de Azcón como socios "acaban en el desguace" y que "hay quienes tienen habilidades especiales para proponer la deserción" a miembros de otros partidos

A su parecer, VOX es "un accidente desgraciado en la historia política de España" porque "incluso para sus propios intereses se han equivocado", lo que ha celebrado "con alborozo", enfatizando que "los ciudadanos están parando a la extrema derecha, no como en Francia e Italia, donde la extrema derecha es mayoritaria en la derecha o en el país", haciendo notar que en España PP y PSOE concentran el 64 por ciento de los votos, de forma que España se puede gobernar "desde la centralidad", aunque "otra cosa es que los políticos estén tan ensimismados, que nos miremos tanto el ombligo, que no estemos a la altura". "El problema de la política española no son ni los jueces ni los periodistas, somos los políticos".

Por otra parte, Lambán ha expresado su sorpresa por "el tono autoritario, altivo y poco respetuoso" del jefe del Ejecutivo autonómico con el PSOE, que ha sido "uno de los soportes claves de la gobernabilidad de la Comunidad, clave en la buena marcha de la Comunidad en su conjunto". Las entrevistas periodísticas realizadas a Azcón tras la ruptura con VOX le han "sobrecogido" por "el desdén, la falta de respeto y la desconsideración hacia el PSOE", advirtiendo Lambán de que el PSOE "defiende su independencia con uñas y dientes, encaja los golpes a pesar de que son injustos".

Sobre la posibilidad de que Azcón, ahora en minoría en el Parlamento regional, convoque elecciones autonómicas anticipadas, Lambán ha sido claro: "Conocemos bastante el paño y a los personajes" y "si Azcón ve que puede salir bien de las elecciones, habrá elecciones, pero si ve que no le van a salir, no habrá elecciones" ya que "se guía por su exclusivo interés y por el interés de su partido".

En el caso de que Azcón convoque los comicios "el PSOE estará preparado y tendrá candidatos y candidatas con suficientes garantías sin que tenga que venir nadie de fuera de Aragón para resolvernos la papeleta".

El dirigente socialista ha hecho notar que "es la primera vez que un partido no tiene un acuerdo para disponer, al menos, una mayoría parlamentaria" y ha recordado que en su primera legislatura (2015-2019) él gobernó en minoría –-con CHA-- inicialmente y después con el cuatripartito: "A mí no se me ocurre de qué otra manera puede ofrecer un gobernante a la ciudadanía estabilidad que tener los votos suficientes todos los días para que las leyes y las políticas salgan adelante".

"Es francamente preocupante lo que ha ocurrido", ha continuado Lambán, quien ha observado que no solo se ha roto el acuerdo de legislatura PP-VOX, sino que se ha producido "una crisis en toda regla" desencadenada por Azcón al cesar a "dos consejeras fundamentales", la titular de Educación, Claudia Pérez Forniés, quien ahora dirige otra cartera, y la de Presidencia, Tomasa Hernández, también en otro Departamento.

"Eso tampoco había ocurrido jamás y demuestra improvisación, haber dedicado poco tiempo a preparar el Gobierno" que Azcón prioriza "las políticas de gestos y anuncios, la confrontación y no el trabajo bien hecho".

Viento de cola

"El Gobierno de Azcón tiene un viento de cola formidable", ha considerado Lambán, destacando que el Ejecutivo cuenta con un Presupuesto "como nadie había tenido antes", aunque "otra cosa es si puede hacer un Presupuesto" ahora, sin una mayoría en las Cortes.

También ha dicho que "tiene la inercia de la herencia recibida y del aprovechamieno de las políticas del Gobierno en relación con Cataluña", pero "sigue con la política de los gestos, de fiarlo todo a la publicidad, están siendo fieles intérpretes de su ADN y están empezando a quebrantar los servicios públicos, introduciendo a Aragón en la senda de la mediocridad".

A juicio del secretario general del PSOE, el Gobierno de Jorge Azcón pretende "horadar y perjudicar al adversario", mencionado casos como la política energética, "la gallina de los huevos de oro", respecto de la que Azcón "se ha dedicado a crear una Comisión de investigación e hizo una durísima campaña electoral contra mí, anunciando cuestiones penales y toda clase de atrocidades".

"Yo dije que no había nada que investigar, pero han pasado meses de debate y hay que tomar muchas iniciativas, hay que legislar, hay que hacer y no limitarse exclusivamente a la propaganda", ha manifestado.

Para el número uno del PSOE aragonés, "Aragón está en una situación difícil como consecuencia de la imprevisión, la frivolidad, la manera de Azcón de entender la política", mientras el PSOE está "fuerte" y "va creciendo, se va asentando como alternativa y no va a permitir que se interfieran obstáculos en su camino para volver a recuperar su Gobierno en 2027".

Broma pesada

Tras conocer las reacciones del PSOE, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que "es una broma pesada que el PSOE hable de inestabilidad". En respuesta a la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana el secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, quien ha ofrecido "pactos de enjundia" a Azcón en las Cortes y ha alertado de la "inestabilidad" del Ejecutivo al contar con el solo apoyo de los 28 diputados del PP de un total de 67 escaños, Jorge Azcón ha afirmado que, al revés, cuando Lambán presidía la Comunidad Autónoma él "no quiso llegar a ningún acuerdo con el PP", pese a que los populares se lo ofrecieron.

Azcón ha aseverado que "hoy el PSOE no es capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni de aprobar una sola ley, y no es capaz por los socios que, además, quieren pactar un sistema de financiación que va a ser muy difícil".

"El PSOE es quien menos puede hablar de inestabilidad porque si hay algo inestable en la actualidad es el PSOE, que permanentemente tiene que estar aceptando los chantajes de sus socios independentistas con un único objetivo: Mantenerse en el poder".

Jorge Azcón ha sido tajante: "Todos no somos lo mismo", explicando que él no está dispuesto a "aceptar chantajes", mientras que el presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE federal, Pedro Sánchez, "los acepta cada día".

"Sánchez está acostumbado a decir no a los indultos y, al final, tener que acabar dando indultos", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha añadido: "Estamos acostumbrados a oír las mentiras o, como lo llama, los cambios de opinión de Sánchez", quien "dijo que en ninguno de los casos habría amnistía y, al final, ha habido una amnistía".

"Yo ni acepto chantajes ni acepto órdagos y, por lo tanto, creo que hay una diferencia muy evidente entre lo que está haciendo el Partido Socialista y lo que hace el Partido Popular", ha enfatizado el presidente de la Comunidad, manifestando que "no vale vender cualquier idea, cualquier principio o cualquier promesa que se haya hecho" para mantenerse en "los sillones".

Respecto a los comentarios de Lambán sobre la posibilidad de que Azcón convoque elecciones anticipadas, Azcón ha opinado que "los aragoneses no quieren que haya elecciones porque fueron llamados a las urnas hace un año y hay una mayoría política del centro derecha", mostrándose convencido de que "no va a haber elecciones" anticipadas y de que el resultado para la izquierda, teniendo en cuenta las recientes elecciones europeas, "no sería especialmente esperanzador para ellos".

Además, ha mencionado que la candidata del PSOE aragonés a las europeas fue Rosa Serrano, en contra de la opinión de la mayoría de la militancia, que prefería a Isabel García, subrayando que eligieron a la candidata, hoy eurodiputada, "en Ferraz, no en Aragón", concluyendo que si mañana hubiera elecciones autonómicas en Aragón el candidato del PSOE sería "el que eligiera el PSOE en Ferraz" porque el PSOE de Aragón "pinta más bien poco o nada en las decisiones que se toman", invitándoles a reflexionar.

Para Jorge Azcón, "el PSOE es el menos interesado en que se convoquen elecciones en Aragón porque, vistos los precedentes, no tendría muy buen resultado".

Jorge Azcón ha aludido, también, a la propuesta de CHA de reformar el reglamento de las Cortes para cesar a la presidenta, Marta Fernández (VOX), y al respecto ha manifestado que "pedir ahora de forma partidista o interesada que se cambie un reglamento porque creen que interesa políticamente cuando en otras ocasiones no se ha cambiado, pues es simple y llanamente un cierto ventajismo político".

Ha recordado que Chunta no solicitó la reforma del reglamento cuando gobernó la Comunidad Autónoma (2015-2023) y ahora lo proponen "por sus intereses propios, no pensando en el buen funcionamiento de las Cortes".

Ruptura con VOX

En otro orden de cosas, Azcón ha mencionado el cese del ya exconsejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, señalando que "él explicó lo que ocurrió", exponiendo: "En un momento determinado me dijo que quería 24 o 48 horas para pensar qué hacer en su futuro y yo le dije que esa misma mañana iba a proponer un nuevo consejero de Agricultura".

"Es verdad que yo le dije que creía que era mejor que el cese fuera a petición propia y él por la tarde me dijo que quería que el cese fuera como fue, es decir, que lo cesamos del gobierno porque él hubiera querido reflexionar durante 48 horas sobre su futuro".

Ha observado que "la decisión de quién forma parte del Gobierno de Aragón y los consejeros que forman parte del Gobierno de Aragón, como todo el mundo sabe, corresponde al presidente de la Comunidad Autónoma y la decisión era indubable. Ahora todos los consejeros del Gobierno de Aragón son miembros del Partido Popular y son propuestos por el Partido Popular. No hay consejeros de VOX", ha zanjado.