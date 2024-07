Así es el nuevo Gobierno de Aragón tras la ruptura de PP y VOX

Aragón tiene nuevo Gobierno. El órdago lanzado por Santiago Abascal a nivel estatal por el reparto de migrantes menores y el rechazo del Partido Popular a aceptarlo ha propiciado la salida del Ejecutivo aragonés del presidente de VOX Teruel, Alejandro Nolasco, que ocupaba la vicepresidencia primera del Gobierno de Aragón y la consejería de Desarrollo Territorial, así como de Ángel Samper, que estaba al frente de la consejería de Agricultura.

Ante la formalización de estas dimisiones, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha procedido a la reestructuración del organigrama gubernamental.

El primero de los cambios supone que la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, asume la única vicepresidencia, además de mantener las funciones de portavoz y las competencias en las áreas de Economía e Industria. Suma Presidencia y Justicia.

También se refuerzan otros perfiles y personas de confianza de Azcón. Es el caso de Octavio López, actual consejero de Fomento, que pasa a asumir ahora las áreas de Cohesión del Territorio y Despoblación.

Roberto Bermúdez de Castro igualmente asume más competencias. El actual titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública, se encargará a su vez del área de Interior. Además, la consejería de Agricultura será ocupada por Javier Rincón, que hasta ahora estaba en el Departamento de Hacienda.

Los cambios no se quedan aquí porque Tomasa Hernández pasa de ser la consejera de Presidencia, Interior y Cultura a asumir el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Esto hace que Claudia Pérez Forniés, que ocupaba Educación, pase a ocuparse de Empleo, Ciencia y Universidad. Queda por esclarecer qué sucederá con algunas direcciones generales dentro de los departamentos que fueron nombramientos realizados por VOX y que, ahora, los nuevos responsables de las áreas y consejerías deberán tomar.

Tras dar a conocer estos cambios, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha indicado que el Gobierno de Aragón "va a mirar con largo recorrido" porque "queda muchísimo por trabajar y muchísimos objetivos por conseguir. Vamos a garantizar a toda la sociedad aragonesa la continuidad y la estabilidad del Gobierno de Aragón".

Azcón ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, además de incidir en que se va a seguir avanzando en la transformación política. El presidente aragonés ha abogado por el diálogo y la negociación "como siempre" porque "los aragoneses se lo merecen, se merecen que el Gobierno les escuche y atienda sus necesidades y anteponga los intereses de la mayoría a las políticas que vemos en otras Administraciones y en el Gobierno de España".

"No hay duda de que el Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo los intereses de los aragoneses en Madrid y Bruselas", ha argumentado Azcón, quien ha dejado claro que "no hay fórmulas mágicas" y que "el trabajo duro ha conseguido que podamos arrojar resultados muy positivos", una fórmula que "no va a cambiar", ha añadido. También ha señalado que habla "con todas las formaciones" y ha incidido en que su Gobierno hizo "un esfuerzo transversal" para aprobar los Presupuestos de 2024.

Parlamento aragonés

Respecto a las Cortes de Aragón, ha expuesto que "hay que ser muy respetuosos con la separación de poderes, el legislativo es uno de los poderes fundamentales en un Estado de Derecho y el Ejecutivo es distinto", añadiendo que "las Cortes toman sus decisiones y el Gobierno las suyas", de forma que "la presidenta de las Cortes --Marta Fernández, de VOX-- ha sido elegida por las Cortes y el legislativo va a seguir haciendo su trabajo".

Reacciones

Las reacciones conocerse la salida de las instituciones de los miembros de VOX y la reestructuración del Gobierno de Aragón, las reacciones se han sucedido desde las diferentes formaciones políticas.

En el PSOE, la portavoz y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez y Darío Villagrasa, respectivamente, han afirmado que Jorge Azcón, "con la excusa de la salida de Vox, ha hecho una reestructuración completa, o lo que es lo mismo, una enmienda a la totalidad de su proyecto".

Ambos han señalado que "si ayer estábamos preocupados, hoy lo estamos más" para añadir a continuación que Azcón ha perdido toda la credibilidad con un gobierno "en demolición" que demuestra su fracaso más absoluto y genera más inestabilidad, dado que se trata de la mayor crisis de todos los gobiernos de la historia de Aragón y será un gobierno en soledad sin apoyos parlamentarios suficientes. Un motivo por el que Mayte Pérez ha exigido la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el presidente Azcón ofrezca todas las explicaciones pertinentes.

Por su parte, el presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín, ha pedido la convocatoria de elecciones en Aragón, además de criticar la gestión realizada por VOX. "Lo único bueno que ha hecho Alejandro Nolasco por Aragón en este año ha sido dimitir, aunque debería haber sido cesado hace tiempo", ha añadido.

Además, ha lamentado que, "una vez más, las decisiones más importantes para Aragón se toman desde Madrid, por personas que desconocen la realidad de Aragón", en alusión a la decisión de VOX de romper sus acuerdos con el PP en los gobiernos autonómicos.

Desde Aragón-Teruel Existe también han valorado de forma positiva la salida de la ultraderecha del Gobierno de Aragón. "Se demuestra que es una irresponsabilidad otorgar posiciones de poder a este tipo de partidos que sólo buscan el poder para imponer su estrategia de confrontación y un modelo político trasnochado, para visibilizar su labor de oposición populista y maximizar el desgaste a las instituciones democráticas incluido el Estado Autonómico".

Para este formación, es el momento de que se corrija la errática política de Agricultura, además de fraguar pactos que permitan avanzar a Aragón para mejorar los servicios o la sanidad, entre otras áreas.

Desde IU, su coordinador general, Álvaro Sanz, ha afirmado que es "una excelente noticia que la ultraderecha salga de la gestión pública de Aragón porque la extrema derecha no gestiona pensando en la mayoría social, sino que ha venido a desmantelar derechos, privatizar servicios y enfrentar reivindicando un nuevo tradicionalismo nacional católico que hace reverdecer los fundamentos del franquismo".

No obstante, Sanz ha sido crítico con la reestructuración e intervención del presidente Azcón al recordar que el PP sigue compartiendo agenda política con la ultraderecha, y que es un drama democrático que, ni siquiera en un tema tan esencial como el respeto a los derechos humanos de la infancia, se haya hablado con claridad y haya más preocupación por seguir ocupando sillones antes de aclarar qué se va a hacer con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para despejar las dudas sobre su fondo democrático.