El vicepresidente y el consejero de Vox en Murcia presentan su dimisión: en el punto 15 del pacto "dice claramente: no colaborar con la inmigración ilegal"

El vicepresidente del Gobierno de Murcia, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ambos de Vox, van a presentar esta mañana al presidente, Fernando Miras, su dimisión del Gobierno regional.

Antelo (que también es presidente provincial de Vox en Murcia) ha advertido que la Comunidad de Murcia se queda ahora con "un gobierno débil del Partido Popular" y ha considerado que "lo más sensato y lo más razonable" es que la Región "elija qué modelo quiere".

El todavía vicepresidente ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios de comunicación en el que ha comparecido acompañado por Pancorbo, después de que el líder de su partido, Santiago Abascal, anunciara este jueves la salida de los miembros de Vox de los ejecutivos autonómicos en los que gobernaba en coalición con los 'populares'.

En este sentido, Antelo ha corroborado que, tanto él como Pancorbo, presentarán este viernes su dimisión a López Miras. "Somos gente de palabra, gente de honor y, por supuesto, seguiremos sirviendo a la Región de Murcia desde la oposición, en mi caso desde el Grupo Parlamentario de Vox", ha subrayado.

No obstante, Antelo no ha aclarado si asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario porque es algo que "ahora no toca". Ha avanzado que, cuando toque, "harán la reflexión" en este sentido.

Antelo ha justificado su dimisión y la de Pancorbo alegando que el punto 15 del pacto de gobierno que firmaron con el PP en la Región "dice claramente: no colaborar con la inmigración ilegal".

De hecho, ha señalado que su salida del Gobierno regional se produce después de que él mismo negociara con López Miras y con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, su posicionamiento en el "planteamiento que se ponía encima de la mesa en Tenerife sobre el reparto de la inmigración ilegal".

Ha señalado que su planteamiento consistía en rechazar ese reparto de menores inmigrantes no acompañados, y así lo habían "acordado". Sin embargo, ha lamentado que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se introdujo en medio de las negociaciones que había en Gobierno regional e impuso su criterio, que es a favor de la inmigración ilegal, a favor de más drama en nuestros mares, a favor de más violaciones, de más machetazos y de más robos".

"Nosotros anteponemos las convicciones a los sillones; hemos venido a defender lo correcto", tal y como ha señalado Antelo, quien ha remarcado que "en la Región de Murcia, por desgracia, sabemos muy bien lo que son las consecuencias de la inmigración ilegal" porque "somos la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal".

"La Región de Murcia debe elegir"

Ahora, ha considerado que los murcianos deben elegir "si quieren un modelo abierto a la inmigración ilegal; que no se respeten nuestras fronteras; que vengan culturas que no respetan a las mujeres, o que piensan que las mujeres tienen que ir cuatro pasos por detrás del hombre"; o bien "un modelo en el que queremos fronteras seguras y que las personas puedan vivir en libertad".

Para vivir en "libertad", ha indicado que los ciudadanos "necesitan seguridad y mandar un mensaje muy claro: que la Región de Murcia no colabora con la inmigración ilegal; no acepta ningún tipo de reparto de la inmigración ilegal; y no financia la inmigración ilegal".

A este respecto, Antelo ha apostado por "hacer convenios de extradición con los diferentes países" y ha considerado que lo más "lógico y lo más humano" es "devolver con sus padres a aquellos que son menores".

Al ser preguntado por si apuesta por un adelanto electoral, Antelo ha recordado que el Gobierno de coalición en la Región de Murcia "llegó boicoteado por Feijóo" y fue "el último en conformarse de toda España, porque el señor Feijóo lo quería utilizar para su debate con Pedro Sánchez, ofreciéndole pactos y más pactos".

En este sentido, ha criticado que el líder nacional del PP "se ha repartido todo con Pedro Sánchez", en referencia "al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Consejo General de Poder Judicial y ahora la Junta Electoral, las comisiones en el Senado y las comisiones en el Congreso". En definitiva, ha criticado que "Feijóo es un problema grave" porque "es el mejor ministro de Pedro Sánchez".

"Evidentemente, la Región de Murcia vive una situación de inestabilidad producida por el señor Feijóo, porque vive constantemente salvando a Pedro Sánchez", según Amtelo. Por ello, ha insistido en que "lo más sensato" y lo "más razonable" es que la Región elija el modelo que quiere. "Es un modelo que ya no solo va a trascender a la región de Murcia, sino que va a ser un modelo capital en el futuro de España", ha subrayado.

"¿Queremos ser Francia o queremos seguir respetando nuestra cultura, nuestras leyes, que se imponga la ley y el orden y que a España se viene a contribuir, a generar empleo, a generar riqueza y, sobre todo, a respetar y entender que hombres y mujeres somos iguales ante la ley?", ha remarcado.

Situación de los municipios

Al ser preguntado por la situación de los municipios de la Región en los que Vox y PP gobiernan en coalición, Antelo ha avanzado que él mismo dará la instrucción de romper "de manera inmediata" los pactos en aquellos ayuntamientos que "colaboren con la inmigración ilegal".

"Si algún ayuntamiento o algún alcalde del PP quiere también ser parte de esta gran estafa a los electores, pues tendrá que gobernar en solitario", ha zanjado Antelo, quien ha asegurado que estarán "vigilantes de lo que sucede en cada ayuntamiento".

Ha reconocido que ha hablado "constantemente" con López Miras y ha reconocido que la postura del presidente del Gobierno murciano "era, evidentemente, difícil" porque tenía que explicarle "por qué habían cambiado de posición en el último momento". Y es que ha recordado que la propia consejera de Política Social "dijo que no podían acoger más menas, aunque en el punto 6 del acuerdo que han votado acuerdan acoger más menas".

Al ser preguntado por si dimitirán los cargos intermedios de Vox, Antelo ha asegurado que van a dimitir "en bloque". "Yo siempre digo que somos un equipo y, como tal, lo haremos", según el líder provincial de Vox.

Extremadura

Antelo también se ha referido a la decisión del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, designado por Vox, que ha anunciado que se dará de baja en su partido la próxima semana y continuará en su puesto en el Ejecutivo autonómico.

Al ser preguntado por esta cuestión, Antelo ha dicho que él entiende que el PP "vea que los miembros que pone Vox en las diferentes administraciones son los mejores, como ha pasado, por ejemplo, en la Región de Murcia". "Y entiendo que, en la medida de lo posible, el PP intente que los que están gestionando bien estén al lado del Partido Popular", ha señalado.

Sin embargo, ha recordado que la posición de Vox es "clara" y "contundente" a este respecto, y aquel que no acate la decisión del partido, "lógicamente, no es de Vox".

Respecto a si López Miras ha intentado que él siga en el cargo, Antelo ha admitido que tanto el presidente del Gobierno murciano como su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, "han intentado que no sucediera lo que ha sucedido". "Ellos sabían que estaban quebrantando su palabra", según el líder provincial de Vox, quien ha afirmado que, para él, "la palabra no es algo negociable".

Al ser preguntado por si Vox bloqueará las políticas del PP en la Asamblea, ha asegurado que Vox hará "lo de siempre: lo que es correcto lo votaremos a favor y lo que no es correcto no lo votaremos a favor", ha zanjado.