García-Gallardo cumple con la decisión de Vox y dimite como vicepresidente de Castilla y León

Juan García-Gallardo ha anunciado su dimisión como vicepresidente de la Junta de Castilla y León cumpliendo con el acuerdo al que llegó el comité ejecutivo de Vox de abandonar los gobiernos autonómicos en los que gobierna con el PP tras la decisión de los populares de acoger menores migrantes en sus territorios.

"Es una decisión que, como se pueden imaginar, no ha sido fácil, pero no por ello poco meditada, si no que he venido reflexionando en los últimos días con los acontecimientos que han ido presenciándose en el debate regional, pero también en el debate a nivel nacional", ha explicado García-Gallardo que ha asegurado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no les ha dejado alternativa, lo que ha llevado a tomar una decisión que, en su caso, "ya estaba tomada" el miércoles, si bien ha esperado a anunciarla en una "decisión colegiada" del partido.

En su comparecencia ante la prensa Juan García-Gallardo se ha reivindicado como un "hombre de palabra" y de "honor" y ha asegurado que se va del Gobierno de Castilla y León "con la cabeza alta" tras haber cumplido su compromiso con los electores y la palabra que habían dado en el objetivo de los de Santiago Abascal de "cortar de raíz" el efecto llamada "para proteger la seguridad y la convivencia a la sociedad española de las futuras generaciones".

"Creo que en Castilla y León estamos a tiempo de corregir esto, creo que no estamos condenados a padecer una inmigración ilegal, no estamos condenados a la islamización. España aún está a tiempo de salvarse", ha añadido en su reflexión en la que se ha vuelto a cargar contra el "falso buenismo".

"Nosotros hemos sido claros durante las últimas semanas, hemos sido contundentes con cuál iba a ser nuestra respuesta. Muchos no nos dieron credibilidad, pero aquí estamos cumpliendo nuestra palabra, que, por desgracia, es algo que creo que no se ve con frecuencia dentro de la clase política", ha añadido en la explicación de los motivos de su salida del Gobierno de Castilla y León.

García-Gallardo se ha comprometido a actuar ahora desde la oposición "con responsabilidad y con altura de miras" y sobre las cuestiones individuales ha abogado por "hacer camino al andar" y ha rechazado anticipar la posición sobre algún tema en particular. "Hasta ahora hemos tenido una generosidad y una lealtad infinitas con el Partido Popular aceptando algunas cuestiones que, de partida, no hubiéramos aceptado. A partir de ahora pues hay que negociar efectivamente individualmente cada una", ha concluido.

Agradecimiento a Mañueco

Tal y como recoge Europa Press, García-Gallardo ha trasladado su "agradecimiento personal", su "afecto" y su "cordialidad" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha entregado en mano este viernes su carta de dimisión.

"Nos hemos podido despedir con cariño y con afecto el que nos hemos proferido durante los dos últimos años, con respeto institucional y con colaboración leal, buscando el mejor interés de la comunidad de Castilla y León", ha aseverado.