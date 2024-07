Mazón liquida la vicepresidencia de Vox y nombra conselleres a dos históricos del PP

El presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, no ha querido perder tiempo y ha remodelado su Gobierno apenas unas horas después del anuncio de Vox de romper los Ejecutivos autonómicos de coalición por parte de Vox. Mazón ha defendido "la estabilidad" y "el encargo de los ciudadanos" para continuar al frente del Consell durante toda la legislatura, aunque ahora tendrá que hacerlo en minoría parlamentaria.

El presidente ha asegurado que ha decidido "no perder ni un minuto en vacíos de poder" para cumplir con su "compromiso y el encargo que me encomendaron los ciudadanos". Por ello Mazón ya ha anunciado la remodelación de su Gobierno, que pasará de 10 a 9 consellerias con la supresión de la vicepresidencia que ocupaba Vox y la Conselleria de Cultura, en manos de Vicente Barrera hasta ayer.

Así el nuevo Consell tendrá una sola vicepresidencia, la de Susana Camarero. Además, Salomé Pradas, hasta ahora al frente de Medio Ambiente e Infraestructuras, pasará a asumir el departamento de Justicia e Interior.

Los nuevos conselleres para sustituir a sus socios hasta ahora del partido de ultraderecha son dos históricos del PP. La Conselleria de Agricultura y Agua estará en manos de Miguel Barrachina, el hasta ahora portavoz del PP en Les Corts y uno de los colaboradores más estrechos de Mazón durante la campaña electoral que le llevó al Palau de la Generalitat.

En el caso de Medio Ambiente e Infraestructuras, el elegido es Vicente Martínez Mus, actual director general de Costas de la Generalitat, ex alcalde de Xilxes (Castellón) y durante años senador del Partido Popular.

Además las competencias de la Conselleria de Cultura y Deportes se repartirán, así se integra Cultura en Educación y Deportes la asume directamente presidencia de la Generalitat. Precisamente Mazón anunció su intención de mantener a los dos directores generales puestos por Vox en esos cargos, en una sesión extraordinaria del Consell en la que se designará el segundo escalafón del Gobierno autonómico.

Mazón aseguró que había hablado con los tres ya excompañeros de Gobierno. "Les agradecí los servicios prestados, su compromiso y su trabajo a ellos y sus equipos", aseguró tras destacar que han colaborado "con responsabilidad y lealtad". El popular se mostró crítico con la decisión del comité nacional de Vox tomada "de manera unilateral y desde fuera de la Comunidad Valenciana".

Pese a ello defendió los logros de la coalición ahora fallida. Para el presidente ha sido un "año de mejora", con logros como "haber bajado los impuestos" con la eliminación del impuesto de Sucesiones o la tasa turística, la aprobación de la nueva ley de Libertad Educativa y 6 meses consecutivos de reducción de desempleo.

Pactos en el parlamento

Sobre la incertidumbre que genera que el PP se quede en minoría en el parlamento valenciano, Mazón dejó claro que confía en mantener el apoyo del partido de ultraderecha en los temas claves. "No me cabe duda que los diputados de Vox apoyarán todas y cada una de las medidas que sean positivas para la Comunidad Valenciana", aseguró.

Además dejó Espero que los otros grupos apoyen "decisiones buenas para la Comunidad Valenciana, sino tendrán que explicarlo". En esa línea de buscar acuerdos a varias bandas, recordó que están negociando ya leyes con Compromís. "Mi mano ha estado tendida siempre, hoy sigue tendida y mañana seguirá tendida", recalcó.