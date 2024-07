El consejero de Vox en Extremadura se rebela contra Abascal y seguirá en el Gobierno popular de Guardiola

El consejero de Vox, Ignacio Higuero de Juan se ha desmarcado este viernes, 12 de julio, de la decisión de Santiago Abascal de romper todos los gobiernos donde la formación verde está en coalición, por lo que ha confirmado que seguirá al frente de esta consejería de forma independiente.

Hace sólo 24 horas afirmó que acataría "con total lealtad" la decisión que tome Vox, aunque reconoció que le "apenaría" tener que dejar su puesto en la Junta de Extremadura, en el que va "a "seguir trabajando hasta el último minuto que esté en el cargo", señaló.

Una decisión que tras meditarla con su familia y amigos ha cambiado y esta mañana ha afirmado que seguirá en el Gobierno extremeño por "lealtad" a Extremadura.

Ha reconocido que ha tenido poco contacto con Madrid en estas horas, y que con sus compañeros del grupo parlamentario sólo ha hablado con Óscar Fernández Calle, y con Ángel Pelayo Gordillo, pero de ellos, ha dicho que son "grandes amigos" por lo que no se ha sentido solo.

Por su parte, la presidenta extremeña, María Guardiola ha considerado que esta ruptura "nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas" que firmaron hace un año, en el que no se contemplaban aspectos relacionados con la migración, por lo que "los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías, y hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe".

Sobre el acuerdo de gobernabilidad ha destacado que sus "medidas" decaen, por lo que ahora se centrará en el programa de gobierno con el que concurrió a las elecciones, destacando que están "gobernando en solitario" y lo hará tendiendo la mano al resto de grupos.

En ese sentido, la presidenta extremeña ha contemplado gobernar con "acuerdos puntuales, pero sin renunciar a la esencia de nuestro programa, que es nuestro compromiso con los extremeños", tras lo que ha admitido que no le da "ningún miedo ni ninguna pereza, al revés, me parece un reto" alcanzar "acuerdos constantes durante la legislatura".

Por tanto "todo lo que está en ese acuerdo de gobernabilidad y que ha roto de manera unilateral Vox decae", por lo que ha considerado que "por coherencia", el senador de Vox por Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, "debería renunciar a su acta" ya que "es un senador por designación autonómica que correspondería al Partido Popular" que lo cedió a Vox en el marco del pacto que alcanzaron.