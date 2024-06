"Y esta medalla es gracias a mi patrocinador", la frase nunca dicha y que se va a colar en los JJOO

"También quiero dedicar esta medalla de oro a mi patrocinador por su apoyo en los últimos años". Esta frase no se ha escuchado nunca en ninguna ceremonia de entrega de medallas de los Juegos Olímpicos, tampoco en los días posteriores. Esto no se debe a que los atletas no tengan palabras de agradecimiento hacia sus patrocinadores. ¿El motivo? Si lo hacían se exponían a importantes sanciones económicas.