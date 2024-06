Una repentina plaga de millones de saltamontes amenaza los viñedos de Requena

Si la escasez generalizada de agua no fuera suficiente, los principales cultivos de la comarca valenciana de Utiel-Requena se están viendo ahora golpeados por una plaga considerada inédita en esa zona hasta ahora. Millones de saltamontes se han extendido por los campos de Requena y están provocando daños que pueden afectar a la actual campaña.

La presencia de estos insectos está afectando especialmente a viñedos tanto de uva para elaboración de vino como de cava, además de olivos, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA). Los saltamontes se comen las hojas y debilitan así las plantas en un momento del ciclo vegetativo determinante para el desarrollo de los frutos, explican desde la organización agraria.

Según agricultores de AVA-ASAJA, los saltamontes o langostas aparecieron en primer lugar en la pedanía de Los Pedrones, situada a 21 kilómetros al sur de la población de Requena, y en los últimos días se han expandido a los parajes de Casilla Hernández y Las Cañás que se encuentran en la pedanía de Campo Arcís. Se trata de una zona donde los campos de cultivos suelen estar rodeados de montes.

AVA-Asaja ya ha solicitado a la Conselleria de Agricultura y al resto de administraciones implicadas que pongan en marcha un plan de control, de manera urgente y eficaz. ante la irrupción de millones de saltamontes en el término municipal, uno de los más extensos de la provincia de Valencia.

"Esto no lo había visto nunca. Cuando llegas al campo ves millones de saltamontes por todos los lados. Aquí tenemos mucha fauna salvaje (cabras montesas, corzos, muflones, etc.) que ya viene provocando pérdidas graves y continuadas en los cultivos. Pero si no teníamos bastante, ahora llegan los saltamontes y complican aún más la situación", según el agricultor de Campo Arcís, Raúl Guillamón.

También en Málaga

El responsable de la sectorial del vino de AVA-ASAJA, José Luis Robredo, afirma que "esta presencia de saltamontes es preocupante y esperamos que la Administración haga su trabajo para evitar que se convierta en una plaga". ASAJA Málaga también dio la voz de alarma hace unos días para advertir de una significativa infestación de saltamontes en tres municipios de Málaga (Coín, Alozaina y Casarabonela) que daña zonas agrícolas y naturales.