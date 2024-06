La 'fábrica' valenciana de mosquitos tigre con la que cortar las alas a esta plaga

Las picaduras del mosquito tigre causan verdaderos estragos en verano en muchas zonas de la costa mediterránea. Una especie invasora que ha venido para quedarse y que en el caso de la Comunidad Valenciana se estima que ya está presente con sus zumbidos en el 85% de los municipios de su territorio.

Combatir este insecto se ha convertido en una prioridad, y no sólo porque sus picaduras son más dolorosas. Esta especie puede ser portadora de más de 20 enfermedades infecciosas procedentes de otras latitudes, algunas tan peligrosas como el dengue, la malaria, o el virus del Nilo Occidental que ya brotó en Andalucía hace unos años.

La movilización para luchar contra esta plaga ha llevado a la Generalitat Valenciana a poner a trabajar en esta tarea a una de las mayores bioplantas de insectos estériles del mundo. Sus instalaciones fabricarán este año 12 millones de machos estériles de mosquitos tigres. En una estrategia que recuerda a la del mítico caballo de Troya, el objetivo de estos insectos es frenar la hasta ahora imparable proliferación de su propia especie. Los machos estériles se aparean con las hembras, pero al no fecundarlas los huevos que incuban son inviables y no crean nuevas crías. Estos mosquitos tigre machos no pican, ya que sólo lo hacen las hembras.

De aquí a diciembre, la Conselleria de Agricultura prevé soltar todos esos millones de mosquitos en los parques de cinco grandes localidades valencianas, ya que en esas zonas es donde se concentra en mayor volumen el mosquito tigre. Además de la propia capital valenciana, donde entre 2 y 3 veces por semana se liberarán hasta 1,3 millones de machos, se han comenzado a distribuir estos insectos en Castellón, Torrent, Paterna y Sagunto.

Una técnica en que la Comunidad Valenciana es pionera gracias a su larga experiencia desde hace más de dos décadas para combatir una de las grandes amenazas de los cítricos locales: la mosca de la fruta o ceratitis capitata. Para hacer frente a esa plaga que amenazaba uno de los productos más exportados de la región, el departamento de Agricultura se convirtió en uno de los referentes en la denominada técnica del insecto estéril (TIE) y para ello cuenta con una de las tres mayores bioplantas de insectos del mundo, junto a otras existentes en Guatemala y Argentina, que está ubicada en Caudete de las Fuentes y gestiona la empresa pública Tragsa.

Actualmente produce 11.000 millones de machos estériles de moscas de la fruta al año y ya recibe peticiones de otros países interesados en importar esta solución biológica que además evita el uso de pesticidas y otros productos químicos.

De la cría al cribado automatizado

En el caso de los mosquitos, el primer paso para fabricarlos es atrapar mediante trampas a machos y hembras silvestres, que son los que se utilizan para la reproducción en las instalaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) en Moncada. Allí es donde se realiza ese proceso natural y se controla la fase de las larvas, tras el que se realiza un cribado para seleccionar a los machos y descartar a las hembras.

Durante este proceso, cuando aún son pupas que están en el agua, unas y otras se distinguen por su tamaño, ya que las femeninas son mayores que las masculinas, según explica Vicente Dalmau, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat. Para mejorar y acelerar estos descartes a escala industrial, una máquina desarrollada por el propio departamento se encarga de automatizar la selección.

Una vez separados los mosquitos tigre machos, en la bioplanta de Caudete se les irradia con rayos gamma. Un proceso que también requiere investigación y ciencia previas, porque debe ser lo suficiente como para esterilizar pero sin que les afecte al resto de sus funciones. A partir de ahí, debido al corto ciclo de vida de los mosquitos, varias veces por semana se sueltan en las zonas asignadas, normalmente parques al ser donde se concentran el mayor volumen de especímenes al contar con ventajas para su reproducción como el agua de los sistemas de riego y la propia vegetación.

"Para comprobar su efectividad realizamos la prueba piloto en dos municipios vecinos, Polinyà del Xúquer y Albalat, con el objetivo de comparar la efectividad de uno en el que se realizaba la suelta y otro en el que no", señala el técnico de Agricultura.

Los resultados de esas pruebas, que luego se han extendido a otras zonas, han reducido hasta un 70% el volumen de mosquitos tigre, por lo que se considera un método efectivo, especialmente en zonas muy pobladas donde el riesgo de contagio de enfermedad por picaduras es más elevado. Una nueva forma de convivir con una especie invasora que con las altas temperaturas y el cambio climático parece que ha venido para quedarse en buena parte del Mediterráneo y del sur de España.