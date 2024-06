El juez que investiga a Begoña Gómez cita a declarar al rector de la Complutense

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios a Begoña Gómez, ha citado a declarar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El magistrado ha emitido una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que asegura que "visto el estado de las presentes actuaciones" ha acordado citar a Goyeche en calidad de testigo el día 5 de julio a la una de la tarde. Es el mismo día en el que declarará también como investigada la mujer de Pedro Sánchez.

El juez quiere aclarar, fundamentalmente, dos cosas. La primera la maniobra de Goyache para nombrar directora de la Cátedra a Begoña Gómez, saltándose el convenio firmado con Fundación La Caixa y Reale, y el segundo saber quién es el propietario real de la plataforma de sostenibilidad desarrollado para la Universidad por Telefónica, Indra y Google. La Complutense mantiene que es suyo, pero Gómez, que está publicitando en la página web de su empresa Transforma TSC, aseguró en un escrito remitido a este periódico que "el software no es propiedad de la Universidad".

En concreto, en la carta remitida a elEconomista.es, Gómez aseguraba refiriéndose a sí misma en tercera persona, que "Begoña Gómez no se ha apropiado de la plataforma de la Universidad Complutense de Madrid, que no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad".

Para poder nombrarla directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, el rector nombró a un codirector de paja porque el convenio firmado entre el centro educativo y los principales patrocinadores impedía la designación de una persona ajena a la Universidad. Reale Seguros y Fundación "la Caixa", principales financiadores del máster de la mujer del presidente con una aportación de 60.000 euros cada una, cerraron un acuerdo de colaboración en octubre de 2020 con la Complutense y en el escrito, además de sentar el objetivo de la participación de ambas entidades se dejaba claro que el director o directora de la Cátedra debía ser un empleado de la Complutense.

Goyache solicitó al por vicerrector de la UCM "ofrecer una Cátedra a Begoña Gómez", según adelantó El Mundo y para cumplir con el compromiso establecido, adjudicó el cargo de codirector a José Manuel Ruano, profesor titular del Departamento de Ciencia Política del centro universitario. Según han confirmado profesores del Máster de Transformación Social a este periódico, Ruano no apareció nunca por allí ni desempeñó, sin embargo, ninguna función. "No le conocemos, nunca le hemos visto", aseguran.