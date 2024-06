Le paga la pensión durante 27 años pensando que era su hijo hasta que descubre que es de otro hombre

Un hombre que ha estado pagando durante 27 años la pensión de su supuesto hijo hasta que ha descubierto a través de un informe del Instituto Nacional de Toxicología que el padre no era él. Daba por hecho que era su hijo por una relación extramatrimonial y por eso le pagó casi tres décadas de pensión a la madre.

El afectado, es un vecino de Vera (Almería) y según su abogado empezó a tener sospechas desde 2017. "Tenía la sospecha desde febrero de 2017, cuando la hermana de la madre le dijo que no era su hijo. Le dijo: Me da lástima de ti, compruébalo, que no es tu hijo. Y así ha sido, efectivamente", asegura el letrado. La demanda se presentó en abril de ese mismo año y que ha derivado en una vista oral sobre la filiación de su supuesto hijo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería. De este juicio ha salido que "el informe del Instituto Nacional de Toxicología concluye que existe una incompatibilidad genética".

Después de salir esta prueba, por la que pagó el hombre 720 euros, el Ministerio Fiscal se ha sumado a la defensa del hombre. La causa está vista para sentencia aunque las dos partes darán la razón al demandante. "Él -el supuesto hijo- no trabaja todavía y no tiene una independencia económica, y nos hemos enterado de que su madre falleció hace poco", ha añadido el abogado.

El propio letrado ha comentado que el hombre fue condenado en 2016 por un juzgado Penal de Almería por no pagar la pensión, por lo cual le pusieron una multa y le impusieron 40.000 euros. Además, le embargaron la pensión de jubilación "hasta el día de hoy".

A pesar de las pruebas será difícil revocar contra ese fallo porque "se podía recurrir ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco años, que ya ha pasado, por lo que no sabemos si podrá recuperar ese dinero". El anciano se siente "mal y engañado".