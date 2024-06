Sí habrá Mad Cool 2024: el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno llegan a un acuerdo sobre la seguridad

Tras unas semanas se tensión, se ha despejado la incógnita. Sí habrá Mad Cool. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado este mismo viernes que el festival se va a celebrar en Madrid, concretamente en el Iberdrola Music de Villaverde, después de llegar a un principio de acuerdo con la Delegación del Gobierno y con el promotor "en relación a las condiciones de seguridad y movilidad".

En una declaración a los medios de comunicación, Carabante ha señalado que el desbloqueo se ha producido esta mañana por medio de una llamada telefónica mantenida con el delegado del Gobierno en la ciudad, Francisco Martín. En los próximos días, "con carácter inmediato", se celebrará una reunión técnica para verificar las condiciones acordadas, al tiempo que también tendrá lugar una reunión política sobre el futuro del recinto de Villaverde, pero esto ocurrirá "a lo largo del próximo mes".

"Ha habido reuniones preliminares con el promotor, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, con la Delegación del Gobierno y con el Ayuntamiento de Madrid y se ha establecido un dispositivo en el ámbito de la seguridad y la movilidad que al Ayuntamiento le parece adecuado", ha explicado el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, ha destacado que el acuerdo alcanzado "establece es un dispositivo muy parecido a lo que sucedió el año pasado pero ya con condiciones acordadas tanto con el Ayuntamiento de Getafe, porque uno de los principales problemas que surgieron fue el corte en la rotonda de la M-45, como con el dispositivo de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal". "Lo prioritario en este caso es garantizar la seguridad y el acceso a todas las personas que acuden a este concierto", ha agregado.

"Se han incorporado requisitos también de acceso a la parcela duplicando el número de tornos porque una de las cuestiones era que eran muy pocos para toda esa afluencia. Con esas condiciones creo que se puede garantizar", ha indicado Carabante, que también ha destacado un refuerzo del transporte público, "especialmente de Metro y, por primera vez, también de los trenes de Cercanías".

Semanas de polémica

La celebración del macrofestival, que tendrá lugar del 10 al 13 de julio en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, carecía de licencia hasta este viernes después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara hace unas semanas que no la concedería hasta que la Delegación del Gobierno diera el visto bueno al plan de movilidad presentado por el promotor. Una autorización que Martín Aguirre se negaba a dar alegando que no tenía competencias en esta materia.

Pero esta polémica viene de lejos, concretamente desde 2023, cuando el caos de movilidad generado por el festival provocó que la Delegación del Gobierno enviara una carta al Ayuntamiento de Madrid en la que le pedía "reconsiderar" la autorización de este tipo de eventos masivos en Villaverde hasta que se tomaran las "medidas oportunas para garantizar una entrada y salida de público ordenada y segura".

Días más tarde se celebró el concierto de Harry Styles con 68.000 personas, y, sin embargo, el Reggaeton Beach Festival, que iba a concentrar a unas 38.000 personas, fue cancelado al no garantizarse las condiciones de seguridad y evacuación necesarias. Desde entonces no se ha vuelto a celebrar en el recinto ningún macrofestival.

Tras esta disputa, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida decidió este año adelantarse a los acontecimientos y envió al promotor un requerimiento en el que le exigía un documento que acreditara la aprobación de su plan de seguridad por parte de la Delegación del Gobierno. Un plan que reduce el aforo permitido, mejora el dispositivo de seguridad y movilidad y minimiza el impacto acústico de los conciertos.

No obstante, desde la representación del Gobierno en Madrid negaban a dar el visto bueno al programa de movilidad porque "no tienen competencias" y acusaban al Ayuntamiento de no aceptar una reunión que llevan intentando cerrar desde hace meses para abordar la situación del Iberdrola Music. Sin embargo, una llamada entre Carabante y Aguirre ha puesto punto final a una polémica que hacía peligrar la celebración del Mad Cool.