Polémica por el Reggaeton Beach Festival de Madrid: la organización mantiene el evento pese a la cancelación del Ayuntamiento

A tan solo tres días de la celebración del Reggaeton Beach Festival de Madrid, el Ayuntamiento decidió este miércoles cancelar su celebración al no garantizarse las condiciones de seguridad necesarias para un evento de estas características, no obstante, la organización promotora mantiene su agenda al no haber recibido "ninguna notificación formal".

El mensaje del Ayuntamiento fue claro: el evento debe suspenderse "porque no se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de estas características". El Iberdrola Music, situado en Villaverde, ha sido el escenario del Mad Cool y del concierto de Harry Styles y esperaba para los días 22 y 23 de julio la concentración de 38.000 personas para el macroevento del reggeton.

El consistorio asegura que el organizador del espectáculo presentó un plan de movilidad incompleto y el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también ha emitido un informe desfavorable del mismo. "Tampoco cuentan con autorización para la superación de los decibelios máximos establecidos en la ordenanza de ruido", según informaba el comunicado.

Asimismo, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, celebró en su cuenta de Twitter la cancelación del evento: "Nos alegramos de que la cordura se haya impuesto y se haya suspendido el festival".

Salgo de reunión con Ayto de Madrid donde hemos vuelto a exigir responsabilidad por macrofestivales de Villaverde. Lo hicimos con #MadCool y #HarryStyles y, tras las imágenes de miles de personas cruzando la M-45, no vamos a ser cómplices de una tragedia — Sara Hernández (@sara_heba) July 19, 2023

En este sentido, Hernández confirmó que se había reunido con el Ayuntamiento de Madrid para exigir responsabilidad ante este tipo de festivales en Villaverde. "Lo hicimos con Mad Cool y Harry Styles y, tras las imágenes de miles de personas cruzando la M-45 no vamos a ser cómplices de una tragedia", sentenció.

La organización sigue adelante

No obstante, la empresa organizadora del evento se niega a dar un paso atrás. En un comunicado emitido este jueves, la empresa deja claro que "no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ayuntamiento", por ello, se mantiene la celebración del festival.

RBF asegura que se han adoptado todas las medidas de seguridad requeridas por parte de las autoridades y niega haber obtenido "ningún informe desfavorable".

La promotora ha manifestado también su voluntad de garantizar las "adecuadas condiciones y medidas técnicas y logísticas" para el perfecto desarrollo del festival en un recinto que, asegura, tiene "todos los permisos y todas las autorizaciones". En este sentido, la organización se desvincula de cualquiera de los problemas que hayan podido darse en los eventos celebrados anteriormente en Villaverde.

Finalmente, la organizadora reclama la "claridad y transparencia de las actuaciones administrativas" y recuerda que su festival cuenta con más de 17 ediciones por todo el país, "sin ningún tipo de incidencia".