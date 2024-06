Yolanda Díaz financiaba el Máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), una entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y del Ministerio de Trabajo, que encabeza Yolanda Díaz, ofrecía una bonificación para cursar el Máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. En la página web de la Cátedra se lanza un mensaje muy claro a los potenciales alumnos: "Puedes bonificar el máster a través de Fundae, ¡pregúntanos!", adjunto un link con más información. El precio del Máster de Transformación Social Competitiva era de 7.200 euros, que se podía pagar en cuatro plazos.

Fundae pertenece al sector público estatal, aunque su naturaleza es privada, y está adscrita al protectorado del Ministerio de Cultura. Está compuesta por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal (CEOE, Cepyme, UGT, CCOO y CIG). Aunque la Complutense declina atender desde que estalló el caso las llamadas de este periódico, en su página web sí que explica que la Universidad está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación, que depende de Fundae. Según, dice esto "implica que su empresa u organismo puede acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo".

Todas las empresas disponen de un crédito anual exclusivamente destinado a la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social para formar a sus trabajadores a coste cero, siempre que se cumplan determinadas condiciones, y la Universidad recuerda que si esta cantidad no se utiliza, se pierde. Fuentes de Fundae puntualizan, no obstante, que el Máster solo es bonificado "si las empresas demuestran que la formación aporta un valor añadido en los trabajadores para el desarrollo de la actividad de la sociedad, que debe guardar relación con la enseñanza". Entre las empresas que contrataron el Máster para sus empleados, según se recoge en la web del mismo, figuran Fundación La Caixa, Reale Seguros, Wallbox, Cepsa, Acciona, Once, Iberdrola, Santillana, Quirón Salud, Santander, Tendam, Redeia, Correos, Iberia y Coca-Cola.

La cantidad bonificada, según las fuentes consultadas en Fundae, depende de los créditos que la empresa que lo contrate para sus trabajadores genere. La huida de los patrocinadores ha forzado ahora a Begoña Gómez a suspender el Máster. La mujer de Pedro Sánchez había contado para su puesta en marcha con el patrocinio de Reale, Fundación La Caixa y Numintec, la empresa de José María Torres, el presidente de Conpmyes, la patronal impulsada desde el Gobierno para hacer frente a Cepyme. Además, contó con la colaboración, entre otros, de la Cámara de España, la ONCE; la Confederación Empresarial Española la Economía Social (Cepes) o la Asociación Española de Fundaciones.

El problema es que Joaquín Goyeche, el rector de la Complutense, se saltó el convenio firmado con los patrocinadores de la Cátedra para poder nombrar directora a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. El acuerdo establecía que el director o directora de la misma tenía que ser una persona empleada en la Complutense y como Begoña Gómez no lo era nombró a un profesor, José Manuel Ruano, que según explican los participantes en el Máster "nunca apareció por allí".