Quién es David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez

Un juzgado de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra David Sánchez Pérez-Castejón y miembros de la Diputación de Badajoz por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Puede que este hecho no habría trascendido más allá de la esfera local de no ser por que el investigado no es otro que el hermano de Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de España. Por ello, y más allá del caso judicial, cabe pregunta quién es realmente David Sánchez.

David Sánchez Pérez-Castejón es el hermano pequeño del presidente. Nacido en 1974 (50 años), David se licenció en Económicas y Empresariales en la Universidad de Comillas (ICADE), aunque posteriormente se decantó por la formación musical. Así, estudió Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio estatal de Sant Petersburg Rimsky Korsakov (Rusia), aunque también ha recibido enseñanzas en materia musical en Estados Unidos y en ciudades como Lucerna, Milán o Siena. Gracias a ello domina diversos idiomas, como el inglés, el italiano o el ruso (además del español).

Puede que con el propósito de pasar desapercibido de su vínculo familiar, optó por autodenominarse artísticamente como David Azagra. En su currículum consta que ha dirigido obras como Fidelio de Beethoven en Madrid, la Orquesta y Ballet del Teatro Marrinsky y la de la academia de jóvenes cantantes del mismo teatro, situado en San Petersburgo. Además, Azagra es asesor del Teatro Real.

En 2017 la Diputación de Badajoz escoge a David como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, puesto en el que fue responsable del proyecto Ópera Joven. Es precisamente este cargo el que ha generado sospechas y por el que se le está investigando judicialmente.

En el ámbito personal, David Azagra ni está casado y tiene hijos. Actualmente reside en la localidad portuguesa de Elvas, a menos de 20 kilómetros de Badajoz, otro hecho por el cual ha sido objeto de críticas.