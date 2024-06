Futuro: así es la plataforma política que quiere convertir a España en la Estonia del sur

"Los partidos de izquierda, derecha o centro son historia, nos dividen, nos enfrentan, no sirven. Futuro es el partido político de todas las personas que respetan a las personas como son. Queremos ser un movimiento transformador de España". Así se presenta el fundador y líder de Futuro, Javier Benavente Barrón, natural de Vega de Tera, un pequeño pueblo de Zamora, que consiguió ya representación en varios ayuntamientos de Madrid y Castilla León en las últimas elecciones municipales.

Al igual que ocurrió en el origen de Ciudadanos, los promotores de esta nueva plataforma política, que además de Futuro integra a Fuerza Cívica, Partido Ágora, Partido Íntegro Centro Democrático y Unidad de Centro, proceden de la sociedad civil y están convencidos de que la suma de voluntades, talentos y personas pueden convertir a España "en un país de oportunidades, líder en innovación y desarrollo y pacífico". Benavente lo tiene claro: "mi modelo es el de Estonia". Es el país al que quieren replicar. "Nos definimos como una plataforma socioliberal. Somos liberales en lo económico porque creemos en la libertad de mercado y en un sistema fiscal que fomente la inversión y el empleo, pero al mismo tiempo defendemos las políticas sociales", asegura el líder de la plataforma.

Benavente recuerda que "en Estonia existe una fiscalidad atractiva con un tipo impositivo máximo en Sociedades del 20%". Su idea, al igual que este pequeño estado báltico, pasa no por gravar los beneficios sino solo el reparto de dividendos. "Con ello fomentaríamos la inversión por parte de las empresas", insiste. Del mismo modo, y para fomentar el emprendimiento, propone "una cuota cero de Seguridad Social para autónomos y pymes que empiezan y para los empleados en paro que contraten". Al promotor de la nueva plataforma no le cabe ninguna duda: "Todo el mundo está deseando venir a España de vacaciones para disfrutar. ¿Por qué no van a querer venir también a invertir y trabajar? Ese tiene que ser nuestro reto".

En su programa para las elecciones europeas, una de sus prioridades es "el apoyo a las exportaciones industriales de alto valor, con una fiscalidad europea competitiva y armonizada". Además de fomentar el acceso a la primera vivienda, avalando a los jóvenes la entrada para la compra o una garantía para el alquiler, como principal prioridad urge a una reforma del sistema de pensiones que, según advierte, "no es sostenible porque hay muchas personas que no pueden empezar a trabajar y cotizar hasta casi los 30 años y lo hacen además con unos sueldos muy bajos". Los "salarios dignos" son, de hecho, una de sus prioridades. Para todo el mundo, pero especialmente, para "profesores o sanitarios, que son la base de nuestro sistema".

Fomentar la natalidad

Del mismo modo, plantea ayudas a las familias para que puedan contratar a empleadas del hogar con mayores derechos y remuneraciones, fomentando la natalidad -"consideramos familias numerosas con dos hijos y supernumerosas con tres, con apoyos económicos y fiscales"- y defendiendo la calidad de vida de las personas mayores, con la atención de dependientes en sus propias casas. En su programa, el primer punto prioriza un problema social. "Tenemos que tomar medidas para frenar los problemas de salud mental entre los jóvenes, proteger a la infancia y los consumidores digitales, fomentar la inclusión total de las personas con discapacidad y combatir también la soledad no deseada de muchos de nuestros mayores", dice Benavente.

Respecto a las próximas elecciones al Parlamento europeo, el líder de Futuro defiende, por otro lado, en que hay un exceso de regulación comunitario, que está perjudicando especialmente a la agricultura y la ganadería. "Tenemos que lograr que el sector primario sea más rentable, simplificando las gestiones y estableciendo unas garantías de igualdad ante la importación de otros países", dice Benavente. Por último, urge por otro lado una defensa exterior común europea dentro de la OTAN y política común de inmigración, que permita luchar contra las mafias y el tránsito ilegal de personas, ampliando los acuerdos con terceros países.