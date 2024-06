A quién votar en las elecciones europeas 2024: estos son todos los partidos y candidatos que se presentan por España

Este domingo 9 de junio de 2024 se celebran las elecciones al Parlamento Europeo, una votación importante que no solo se da en España, sino también en el resto de países europeos, por lo que cada nación votará para otorgar a sus políticos un número predeterminado de escaños.

En el caso de España, los ciudadanos deberán elegir a un total de 61 representantes del organismo europeo, entre un total de 33 candidaturas, entre ellas, las de los principales partidos con representación parlamentaria en España, como son el PSOE, el PP, Sumar o Vox, entre otros.

Partidos políticos españoles en las elecciones europeas 2024

En primer lugar, en el caso del PSOE, ha registrado una lista encabezada por la vicepresidenta Teresa Ribera, mientras que el PP ha optado por la exministra Dolors Montserrat y Vox repite con Jorge Buxadé como número uno.

Sumar reúne a buena parte de sus socios de las generales del 23 de julio (En Comú, IU, Más Madrid, Compromís y Chunta Aragonesista, entre otros) y ha presentado una lista encabezada por Estrella Galán, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), mientras que Podemos concurre en solitario con la exministra Irene Montero como número uno.

Ciudadanos, que hace cinco años logró ocho escaños, vuelve a unas elecciones de ámbito estatal tras su debacle de las elecciones locales de 2023 y su retirada de las últimas generales. Su cabeza de lista será el eurodiputado Jordi Cañas, tal y como recoge Europa Press.

En paralelo, exdirigentes del partido naranja están detrás de otras dos listas: Cree, el nuevo proyecto de Edmundo Bal, e Izquierda Española, donde han recalado la eurodiputada Soraya Rodríguez, el procurador de Castilla y león Francisco Igea y otro exdirigente de UPyD, Gorka Maneiro.

Además, se presentan doce coaliciones:

ERC, Bildu y el BNG repiten su alianza Ahora Repúblicas

PNV y Coalición Canaria concurren como Coalición por una Europa Solidaria (CEUS)

Junts se presenta como Junts y Lliures per Europa (Junts UE)

Grupos políticos en el Parlamento Europeo

Una vez elegidos en cada país, los eurdiputados diputados se agrupan en el Parlamento Europeo en grupos políticos por su proximidad ideológica, no por nacionalidades.

Actualmente hay siete grupos políticos en el Parlamento Europeo y aunque la mayoría de diputados se incluyen en ellos, no es obligatorio pertenecer a uno de estos siete grupos para entrar en el Parlamento Europeo. Los diputados que no pertenecen a ningún grupo pasan a formar parte de los no inscritos, como fue el caso de Junts en las pasadas elecciones europeas.

Estos son los grupos políticos del Parlamento Europeo y donde se integrarán los partidos nacionales:

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - PP

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - PSOE

Renew Europe Group - Ciudadanos y CEUS (PNV y Coalición Canaria)

Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea - Ahora Repúblicas (ERC, EH BILDU, BNG y ARA MÉS)

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Vox

Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - Sumar y Podemos

Grupo Identidad y Democracia

Para formar un nuevo grupo político es necesario contar con 23 miembros, ya que según establece en su web el Parlamento Europeo, en cada grupo debe estar representada al menos la cuarta parte de los Estados miembro.

¿Cómo se reparten los eurodiputados?

Para las elecciones europeas de 2024 se elegirán 720 diputados, 15 más que en las elecciones de 2019. El número de diputados se decide antes de cada elección, y según lo establecido en el Tratado de Lisboa de 2007, el número máximo de diputados de cada Estado miembro es de 96 y el mínimo de 6, además de que el Parlamento Europeo no puede estar formado por más de 750 diputados más el presidente.

Sobre el reparto de escaños, el número de diputados elegidos por cada país se acuerda antes de cada elección y se basa en el principio de "proporcionalidad decreciente". Esto significa que un eurodiputado de un país grande representa a más personas que uno de un país pequeño, según indica en su web el Parlamento Europeo.

Así se repartirán los escaños por país para las elecciones europeas 2024:

Alemania: 96

Francia: 81

Italia: 76

España: 61

Polonia: 53

Rumanía: 33

Países Bajos: 31

Bélgica: 22

Grecia: 21

República Checa: 21

Suecia: 21

Portugal: 21

Hungría: 21

Austria: 20

Bulgaria: 17

Dinamarca: 15

Finlandia: 15

Eslovaquia: 15

Irlanda: 14

Croacia: 12

Lituania: 11

Eslovenia: 9

Letonia: 9

Estonia: 7

Chipre: 6

Luxemburgo: 6

Malta: 6

Cabe destacar que los parlamentarios elegidos en cada país representan a los ciudadanos de la Unión Europea en su conjunto y no a sus propios electores. Por lo que un eurodiputado elegido en España representa a un ciudadanos español igual que uno del mismo partido de otro país europeo, de acuerdo con la web del Parlamento Europeo.